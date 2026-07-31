Двое жителей Таиланда, задержанные по подозрению в исчезновении россиян Дианы и Романа Назимовых, признались в убийстве. Предварительно, причиной убийства стало желание завладеть мотоциклом россиян. Но именно этот байк в итоге и вывел полицию на след предполагаемых преступников: его нашли разобранным и закопанным недалеко от дома одного из задержанных. Шпаро призвал путешественников быть скромнее в чужих странах.

«Туристам нужно быть аккуратнее: не стоит брать на себя слишком много и думать, что ты всё знаешь. Важно уважать страну, в которую приезжаешь, и заранее побольше о ней почитать. К сожалению, в любой стране турист может столкнуться с криминальными элементами — это возможно не только за границей, но и в России. Нужно просто быть внимательным. Мне кажется, не стоит демонстрировать, что ты "самый крутой в округе". Если у тебя есть хороший фотоаппарат, доставай его только тогда, когда он действительно нужен для съёмки. Если при себе много наличных, лучше держать их подальше от чужих глаз. В целом стоит вести себя поскромнее», — сказал собеседник НСН.

Ранее МИД РФ призвал россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как с туристической, так и с деловой целью из-за возможных задержаний по запросу американских властей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

