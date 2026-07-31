СМИ: Тело гражданки РФ обнаружено в чемодане в Сербии

По его информации, местные жители заметили в канале подозрительный чемодан. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в нём тело пропавшей 25 июля россиянки Людмилы Турковой.

Отмечается, что по подозрению в убийстве были задержаны несколько лиц, в том числе гражданин Турции.

Ранее в Таиланде двое местных жителей признались в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

