СМИ: Тело гражданки РФ обнаружено в чемодане в Сербии
Тело пропавшей в Сербии гражданки РФ было найдено под Белградом в Падинской Скеле. Об этом сообщает местное издание Telegraf.
По его информации, местные жители заметили в канале подозрительный чемодан. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в нём тело пропавшей 25 июля россиянки Людмилы Турковой.
Отмечается, что по подозрению в убийстве были задержаны несколько лиц, в том числе гражданин Турции.
Ранее в Таиланде двое местных жителей признались в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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