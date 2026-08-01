Военные взяли под охрану ключевые объекты в испанской Сеуте
На фоне сохраняющегося миграционного кризиса в ключевых районах Сеуты — испанского автономного города на севере Африки — развёрнуты силы военных, полиции и гражданской гвардии, сообщает РИА Новости.
Центральные площади, окрестности автозаправочных станций, район главного порта, а также главные улицы и транспортные узлы города находятся под контролем силовиков: там размещены патрули и военная техника.
Сотрудники правоохранительных органов и военные осуществляют выборочный контроль — они останавливают лиц, вызывающих подозрения, проверяют их документы и устанавливают личности. Кроме того, силовики несут дежурство в общественных местах и обеспечивают охрану инфраструктурных объектов, где может скапливаться большое количество людей.
Ситуация в Сеуте по‑прежнему остаётся непростой после того, как из Марокко в город массово проникли мигранты. Для стабилизации обстановки власти Испании перебросили в автономный город дополнительные подразделения армии и силовых структур.
Как сообщил в пятницу мэр‑президент Сеуты Хуан Хесус Вивас, за одни сутки в город попали порядка 60 тысяч человек из Марокко. Миграционный кризис спровоцировал в Сеуте волну беспорядков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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