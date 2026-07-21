«Подобные ситуация – это крайне редкие, частные случаи. Неприятности с нашими туристами могут происходить и на других курортах, от этого не возникает рекомендаций туда не ездить. Бывают конфликты в Таиланде, с египтянами, это все человеческий фактор, это проблемы частного порядка. Создается негативный фон, но направление безопасно для массового туриста, такие случаи – это редкость. Не всегда конфликты связаны с национальностью. У части грузинского общества есть предубеждения в отношении россиян, это не стоит отрицать. Но пока это не отражается на простом туристе. Внушительная доля бюджета Грузии формируется за счет туристического потока, Россия является крупнейшим донором в этом плане. Власти страны не будут прерывать эти связи», - отметил он.

Мурадян назвал средние цены такого путешествия в этом году.

«Лидером по году является Тбилиси и окрестности, в летний период Батуми получает существенную долю туристов. Практически по всей Грузии есть инфраструктура и туристы. Если лететь без программы, значительная часть стоимости зависит от логистики. В среднем для стран СНГ Грузия находится в доступном ценовом диапазоне. Недельная поездка начинается от ста тысяч на двоих с перелетом. На берегу Черного моря примерно от 110-116 тысяч рублей. Такие же цены в среднем в Армении, в Узбекистане. Если брать пятизвёздочные гостиницы, там цены стартуют от 150-200 тысяч рублей», - рассказал собеседник НСН.

Пятизвездочный отель с завтраком в Сочи стоит 20–22 тысячи рублей в сутки, то в Батуми точной такой же отель стоит 7 тысяч рублей в сутки. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

