В Таиланде потребовали казни для убийц туристов из Тюмени
Жители Таиланда, собравшиеся у полицейского участка в районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи, потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве двух российских туристов из Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости.
Утром 1 августа у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые приняли участие в поисках убитых россиян и тайской семьи, и выкрикивали в адрес подозреваемых: «Смертная казнь!». Адвокат, которому придется их защищать, уточнил, что было заведено два уголовных дела: об убийстве и сокрытии тел россиян и семьи тайцев.
«По обоим делам Уголовным кодексом предусмотрена в качестве высшей меры наказания смертная казнь», - говорится в материале.
Однако юрист подчеркнул, что в качестве меры пресечения суд, скорее всего, выберет содержание подозреваемых под стражей без права освобождения под залог.
Молодые брат и сестра Диана и Роман Назимовы из России пропали в Таиланде 27 июля, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле рано утром. При этом через 20 минут на телефон их матери, которая в тот момент была в Бангкоке, пришло СМС от дочери со словом «Urgent!». После этого связь с обоими молодыми людьми была прервана.
Позже правоохранители задержали по этому делу двоих граждан Таиланда, которые признались в убийстве россиян и троих свидетелей преступления. Злоумышленники рассказали, что напали на туристов из-за их транспортного средства.
Ранее известный путешественник Матвей Шпаро в интервью НСН подчеркнул важность уважительного отношения туристов к стране пребывания, разумной осторожности и сдержанности в поведении, чтобы не столкнуться с неприятностями.
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