В Таиланде потребовали казни для убийц туристов из Тюмени

Жители Таиланда, собравшиеся у полицейского участка в районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи, потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве двух российских туристов из Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 1 августа у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые приняли участие в поисках убитых россиян и тайской семьи, и выкрикивали в адрес подозреваемых: «Смертная казнь!». Адвокат, которому придется их защищать, уточнил, что было заведено два уголовных дела: об убийстве и сокрытии тел россиян и семьи тайцев.

«По обоим делам Уголовным кодексом предусмотрена в качестве высшей меры наказания смертная казнь», - говорится в материале.

Однако юрист подчеркнул, что в качестве меры пресечения суд, скорее всего, выберет содержание подозреваемых под стражей без права освобождения под залог.