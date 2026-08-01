Женщина заработала тромб из-за просмотра рилсов на унитазе
Жительница Башкирии столкнулась с серьёзной проблемой со здоровьем — у неё образовался тромб. Причиной стало продолжительное пребывание в сидячей позе: женщина долго сидела на унитазе, просматривая видео, из‑за чего у неё пережались венозные сосуды на ногах.
Как сообщает телеграм‑канал «Mash», сначала женщина проконсультировалась с чат‑ботом на базе искусственного интеллекта. Она отправила в чат‑бот фото отёчных вен — алгоритм проанализировал снимок и настоятельно посоветовал срочно обратиться к врачам. После этого жительница вызвала скорую помощь и была госпитализирована в городскую больницу для обследования.
Провести УЗИ в тот же день в государственной больнице не удалось — в графике кабинета не нашлось свободного времени. Тогда пациентка обратилась в частный диагностический центр, где в ходе исследования подтвердили наличие тромба.
По словам самой женщины, в частной клинике ей не назначили лекарственную терапию. Врачи ограничились советом повысить физическую активность — это должно помочь естественным образом восстановить нормальный кровоток.
Ранее сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Аль-Юсеф Надим Наср заявил, что для снижения риска тромбоза в жару следует пить не менее полутора литров воды в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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