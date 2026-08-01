Подъем экономики и стареющее население: Зачем Испании мигранты
Испанист Екатерина Черкасова в эфире НСН усомнилась в том, что Испанию исключат из Шенгенской зоны.
Правительство Испании настроено на адаптацию мигрантов в стране, которые нужны ей, так как экономика развивается хорошо, но население стареет, а мигранты готовы браться за «непрестижную» работу. Об этом в беседе с НСН заявила старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
Ранее глава финского МВД Мари Рантанен поддержала исключение Испании из Шенгенской зоны после массового наплыва мигрантов из Марокко. Глава итальянского МИД Антонио Таяни тоже поддержал такую инициативу.
Позже премьер-министр республики Джорджа Мелони объявила, что Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном перемещении по морю и воздуху с Испанией и ввела пограничный контроль из-за миграционного кризиса. Однако Черкасова усомнилась в возможности исключения Испании из Шенгенской зоны.
«Думаю, эта идея совершенно не имеет никаких перспектив. Это просто риторика правых правительств, которых вообще давно раздражает испанское правительство, которое самое левое в Европе. Никаких практических последствий, конечно, не будет. Кроме того, Испания не потеряет эту территорию (анклав на Севере Африки – прим. НСН) до тех пор, пока уровень жизни в этих анклавах гораздо выше, чем в прилегающих территориях. И пока там собственно испанское население будет преобладать над мусульманским. Пока это соотношение где-то 75% на 25% в пользу испанцев. Но мусульманская диаспора, конечно, быстрее растет», - рассказала она.
По словам специалиста, политика Испании направлена на адаптацию мигрантов в стране.
«Конечно, ассимиляция мигрантов в Испании возможна. Более того, правительство Санчеса (премьер-министр Испании Педро Санчес – прим. НСН) выступает за интеграцию и адаптацию. В частности, в апреле, это было еще до текущего кризиса, был принят закон, который позволяет легализовать полмиллиона человек, которые в данный момент находятся на территории Испании, но не имеют никаких документов. Если эти люди не имеют криминального прошлого и имеют какую-то работу и средства существования, то они будут легализованы, им будет предоставлен годовой вид на жительство с правом продления. В основном здесь речь идет не о марокканцах, а о латиноамериканской диаспоре, которая очень большая в Испании, но частично тоже нелегальная. Это решение тоже вызвало очень большой резонанс в Евросоюзе, потому что полмиллиона — это большая цифра, и они тоже боятся, что эти люди не останутся в Испании, а будут искать лучшую жизнь и за ее пределами», - отметила испанист.
Она объяснила, зачем Испании необходим приток мигрантов.
«Но позиция правительства совершенно однозначная. В Испании экономический подъем, у нее лучше показатели, чем у всех ее соседей, и нужна рабочая сила, население стареет. Очень много "непрестижных" специальностей, которые мигранты готовы брать на себя. В частности, строительство, домашняя прислуга, уборка и так далее. Это совершенно неизбежно. В этом смысле Испания даже подает пример другим правительствам. В частности, были многочисленные контакты между правительствами Испании и Великобритании, где тоже левые у власти, относительно путей и методов адаптации всех этих людей, чтобы они не сидели на пособиях и не входили в криминальные группировки, а приносили пользу тем странам, в которые они приехали», - заключила собеседница НСН.
Согласно последним данным, за текущие сутки число нелегалов в городе Сеута на границе Испании и Марокко достигло примерно 60 тысяч человек, минимум 7 тысяч из которых — несовершеннолетние, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Екатерина Черкасова в интервью НСН подчеркнула, что большинство мигрантов, прибывших в Сеуту, которых нельзя депортировать по закону, все равно попадут в континентальную Испанию, а потом и в другие страны Европы, эта проблема не решится быстро, и в дальнейшем с ней придется разбираться всему Евросоюзу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ рассказали об отказе Нетаньяху передавать Украине систему «Железный купол»
- Дима Билан посвятил номер «Интервидению» на сольном концерте в Москве
- Подъем экономики и стареющее население: Зачем Испании мигранты
- Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко мигрантов выросло до 67
- «Все равно окажутся в Испании»: Чем ЕС грозит миграционный кризис в Сеуте
- СМИ: Задержанный по делу об убийстве россиян в Паттайе оказался серийным убийцей
- Бортко рассказал, почему решил снимать фильм про Сталина
- Петербуржца привлекли к ответственности за съемку пожара на складе Wildberries
- Блогер Лерчек планирует обжаловать приговор
- Россия отказалась платить взнос в бюджет ОЭСР в этом году