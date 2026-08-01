Подъем экономики и стареющее население: Зачем Испании мигранты

Позже премьер-министр республики Джорджа Мелони объявила, что Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения о свободном перемещении по морю и воздуху с Испанией и ввела пограничный контроль из-за миграционного кризиса. Однако Черкасова усомнилась в возможности исключения Испании из Шенгенской зоны.

«Думаю, эта идея совершенно не имеет никаких перспектив. Это просто риторика правых правительств, которых вообще давно раздражает испанское правительство, которое самое левое в Европе. Никаких практических последствий, конечно, не будет. Кроме того, Испания не потеряет эту территорию (анклав на Севере Африки – прим. НСН) до тех пор, пока уровень жизни в этих анклавах гораздо выше, чем в прилегающих территориях. И пока там собственно испанское население будет преобладать над мусульманским. Пока это соотношение где-то 75% на 25% в пользу испанцев. Но мусульманская диаспора, конечно, быстрее растет», - рассказала она.