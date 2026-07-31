Задержанные жители Таиланда признались в убийстве россиянина и его сестры

Граждане РФ 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы пропали 27 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь.

Позже в Паттайе были задержаны двое местных мужчин, которые в итоге сознались в совершении преступления. По их словам, россиян они убили, чтобы завладеть их мотоциклом.

В посольстве РФ в Таиланде рассказали РИА Новости, что матери Дианы и Романа будет оказана вся необходимая помощь. Также в диппредставительстве выразили надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание для убийц.

Ранееп официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Таиланд, Непал, остров Бали в Индонезии и Гоа в Индии являются эпицентрами чрезвычайных происшествий с гражданами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

