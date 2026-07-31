Задержанные жители Таиланда признались в убийстве россиянина и его сестры
Двое жителей Таиланда, задержанные по подозрению в исчезновении россиян Дианы и Романа Назимовых, признались в убийстве. Об этом сообщает RT.
Граждане РФ 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы пропали 27 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь.
Позже в Паттайе были задержаны двое местных мужчин, которые в итоге сознались в совершении преступления. По их словам, россиян они убили, чтобы завладеть их мотоциклом.
В посольстве РФ в Таиланде рассказали РИА Новости, что матери Дианы и Романа будет оказана вся необходимая помощь. Также в диппредставительстве выразили надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание для убийц.
Ранееп официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Таиланд, Непал, остров Бали в Индонезии и Гоа в Индии являются эпицентрами чрезвычайных происшествий с гражданами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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