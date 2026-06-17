Рост туристического потока из России в Таиланд ничего не ограничивает, кроме покупательной способности населения, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ежегодно Таиланд посещают не менее двух миллионов российских туристов, королевство готово увеличить турпоток из РФ, заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун на открытии делового форума Россия — АСЕАН в Казани. По его словам, Таиланд «рассчитывает на расширение сотрудничества в сфере туризма с Россией, особенно в области оздоровительного и медицинского туризма, что не только создает экономические возможности, но и способствует благополучию и увеличению качества жизни людей». Арутюнов отметил, что сегодня лишь около 15% россиян отдыхают за границей.

«У нас за рубежом отдыхает, по разным оценкам, всего лишь 10-15 % россиян. Несмотря на то что есть прямой перелёт, он долгий и недешёвый — не все россияне могут позволить себе такой отдых. Хотя Таиланд — не самая дорогая страна из тех направлений, где отдыхают наши туристы, там очень красивые пляжи и острова. Потенциал у страны есть: чем больше будут расти доходы россиян, тем больше людей смогут позволить себе отдых в ней. Тем более что Таиланд — дружественная страна для России», — рассказал Арутюнов.