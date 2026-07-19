СМИ: В Грузии задержали мужчину, который избил российскую туристку
В Грузии задержан местный житель, сломавший нос российской туристке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», инцидент произошел в Кахетии. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
По версии МВД Грузии, конфликт начался после того, как девушки якобы оскорбили праздновавших свадьбу и облили водой музыкальное оборудование. В ответ мужчина поднялся в их номер и ударил одну из туристок, сломав ей нос. При этом официальных подтверждений провокации со стороны девушек пока нет.
Согласно информации «Базы», девушки лишь открыли шампанское на балконе, после чего им снизу начали кричать о порче оборудования диджея. Позже мужчина пришел к ним в номер, выразил возмущение по поводу того, что они говорят по-русски, и применил физическую силу.
Ранее в Москве мужчину похитили и избили по заказу жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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