«Только с охраной»: Туристам из России назвали самые опасные города мира
Дмитрий Арутюнов раскрыл НСН, что туроператоры почти в любом городе могут обеспечить туристам безопасный отдых, а вот для самостоятельных путешественников есть стоп-города.
В такие страны, как Сомали или Йемен туроператоры вообще не селят туристов, а в Кейптауне и Порто-о-Пренсе (Гаити) есть районы, в которых нельзя появляться. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Российская тревел-блогерша назвала опасные для русских туристов страны и описала их фразой «лучше не соваться». Статью об этом она опубликовала в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен». В рейтинг опасных направлений возглавляет столица Венесуэлы — Каракас. Также в нем оказались Детройт в США, Рио-де-Жанейро, Порт-о-Пренс, столица Гаити, и Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Арутюнов заявил, что некоторые города действительно заслуженно находятся в списке.
«Да, здесь есть некоторые «правильные» наименования. Вообще, опасность можно найти в любом городе, но есть направления, которые несут наибольший риск. В Кейптауне, например, есть благополучные районы, а есть районы, в которые мы ни в коем случае не селим туристов и стараемся не допускать, чтобы они там гуляли. В том же Рио-де-Жанейро нельзя носить ювелирные украшения, когда вы гуляете. Порто-о-Пренс — это сейчас действительно криминальная история. В Сомали мы вообще не посылаем туристов, или в Йемен. Есть страны, где, если вы уж туда поехали, надо жить только в определенных отелях с охраной. Но это все рекомендации для самостоятельных путешественников. Что касается организованного туризма, то туроператоры даже в не очень благополучных городах знают, куда поселить людей, чтобы у них не было неприятностей», - рассказал он.
При этом он уточнил, что нельзя однозначно называть города из приведенного блогером списка «невъездными«, а также раскрыл, какие места считаются самыми безопасными в мире.
«Однако нельзя так огульно называть какие-то города абсолютно опасными. Тот же Рио-де-Жанейро - это красивейший город, и там есть места, где прекрасно можно жить. В рейтинг самых безопасных городов мира на протяжении десятка лет стабильно входят Дубай и Абу-Даби. Но вот случилось то, что случилось 28 февраля (война США и Израиля с Ираном, вызвавшая ответные удары по странам Персидского залива. - Прим. НСН). Такое может произойти везде. Но, в принципе, все ближневосточные монархии — это довольно безопасная часть земного шара. Или отдаленные страны, как Новая Зеландия, например», - раскрыл он.
Ранее Арутюнов рассказал НСН, что в российском туризме наметился тренд на «ощущение первооткрывателя». В ходу нестандартные маршруты, знакомство с культурой местности, а вот классический формат «море-пляж-бассейн» уходит в прошлое.
Горячие новости
- Песков заявил, что будущее за традиционными ценностями
- Под Ростовом при атаке БПЛА поврежден коммерческий объект
- Социология за минуты: Почему российская языковая модель объективнее ChatGPT
- «АвтоВАЗ» запустил сервис долгосрочной подписки на машины Lada
- «Только с охраной»: Туристам из России назвали самые опасные города мира
- Захарова назвала Украину инструментом дезинтеграции славянского мира
- От сиквелов до Спилберга: На CinemaCon 2026 представили «Одиссею» и новых «Мстителей»
- С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»
- В Госдуме призвали расширить «белые» списки и отказаться от «всеобщих» блокировок
- В Васильевке снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома