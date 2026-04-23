В такие страны, как Сомали или Йемен туроператоры вообще не селят туристов, а в Кейптауне и Порто-о-Пренсе (Гаити) есть районы, в которых нельзя появляться. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российская тревел-блогерша назвала опасные для русских туристов страны и описала их фразой «лучше не соваться». Статью об этом она опубликовала в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен». В рейтинг опасных направлений возглавляет столица Венесуэлы — Каракас. Также в нем оказались Детройт в США, Рио-де-Жанейро, Порт-о-Пренс, столица Гаити, и Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Арутюнов заявил, что некоторые города действительно заслуженно находятся в списке.

«Да, здесь есть некоторые «правильные» наименования. Вообще, опасность можно найти в любом городе, но есть направления, которые несут наибольший риск. В Кейптауне, например, есть благополучные районы, а есть районы, в которые мы ни в коем случае не селим туристов и стараемся не допускать, чтобы они там гуляли. В том же Рио-де-Жанейро нельзя носить ювелирные украшения, когда вы гуляете. Порто-о-Пренс — это сейчас действительно криминальная история. В Сомали мы вообще не посылаем туристов, или в Йемен. Есть страны, где, если вы уж туда поехали, надо жить только в определенных отелях с охраной. Но это все рекомендации для самостоятельных путешественников. Что касается организованного туризма, то туроператоры даже в не очень благополучных городах знают, куда поселить людей, чтобы у них не было неприятностей», - рассказал он.