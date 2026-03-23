Гражданку РФ нашли мертвой в гостинице в Тбилиси

Россиянка была обнаружена мёртвой в одной из гостиниц грузинской столицы Тбилиси. Об этом сообщает RT.

Российский турист утонул на Филиппинах

По данным грузинской полиции, гражданка РФ прибыла в Грузию 16 марта. Следов насилия на её теле не обнаружено.

«Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства», — указано в сообщении.

Отмечается, что точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее на острове Пхукет (Таиланд) в результате ДТП погиб российский турист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алекс Шламов
