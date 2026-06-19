«Охота» США: Захарова призвала россиян отложить поездки в Таиланд

По ее словам, популярная у россиян и дружественная страна «остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами». Дипломат указала, что американские власти действуют напористо, «без оглядки на таиландские власти».

Отмечается, что США проводят «спецоперации» с целью отлова граждан РФ, «которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам».

Ранее Бангкок заявил, что Таиланд остаётся безопасным местом для туристов из всех стран, где все случаи нарушения законов рассматриваются исключительно на основе таиландского законодательства без какой-либо дискриминации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

