Премьер-министр Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе

Политик посетил место убийства россиян, а затем и полицейский участок. Представители посольства России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

Брат и сестра Назимовы пропали в Таиланде 27 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле, после чего перестали выходить на связь.

Позже были задержаны двое граждан Таиланда, которые признались в убийстве россиян и троих свидетелей преступления. Злоумышленники рассказали, что напали на туристов, так как хотели завладеть их мотоциклом.

Ранее жители Таиланда потребовали казни для убийц молодых российских туристов из Тюмени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».