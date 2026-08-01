Премьер-министр Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак извинился после убийства российских туристов в Паттайе, заверив, что подобное в стране больше никогда не повторится.
Политик посетил место убийства россиян, а затем и полицейский участок. Представители посольства России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
Брат и сестра Назимовы пропали в Таиланде 27 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле, после чего перестали выходить на связь.
Позже были задержаны двое граждан Таиланда, которые признались в убийстве россиян и троих свидетелей преступления. Злоумышленники рассказали, что напали на туристов, так как хотели завладеть их мотоциклом.
Ранее жители Таиланда потребовали казни для убийц молодых российских туристов из Тюмени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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