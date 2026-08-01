СМИ рассказали об отказе Нетаньяху передавать Украине систему «Железный купол»

Издание напомнило, что в 2023 году сенатор Линдси Грэм (включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) высказывался в поддержку передачи Украине комплексов «Железный купол». Однако сейчас реализация этой инициативы заблокирована.



Как отмечается в статье, причиной блокировки стало заявление Нетаньяху, который сослался на положения соглашения о совместном производстве систем: согласно документу, Израиль сохраняет за собой право принимать окончательное решение об использовании комплексов — даже несмотря на то, что батареи были приобретены за счёт США.



WP также указывает, что активные попытки Владимира Зеленского усилить украинскую систему ПВО за счёт американских ракет Patriot привели к тому, что Украина и Израиль фактически оказались в ситуации соперничества за военные поставки из США.

До этого Зеленский заявил, что обсудил с Трампом вопросы выдачи лицензий на производство ракет для комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

