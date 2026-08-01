С 1 сентября в России изменятся правила перевозок в такси и автобусах
С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновлённые правила перевозки пассажиров на автомобильном и городском наземном транспорте. Нововведения коснутся автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, услуг легкового такси, а также перевозок по заказу. Соответствующий документ утверждён Министерством транспорта РФ.
В числе ключевых изменений — расширение способов оплаты проезда и посадки. При наличии нужного оборудования пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью технологии NFC. Также появится возможность оформлять билеты и проходить посадку через Единую биометрическую систему. Для подтверждения права на льготы при наличии технической возможности можно будет воспользоваться приложением «Макс».
Перевозчики будут предоставлять пассажирам более развёрнутую информацию об условиях поездки. В случае если на маршруте действуют дифференцированные тарифы (в зависимости от уровня комфорта), эти данные обязательно отразят в билете. Ещё до покупки билета пассажиры смогут узнать, оснащён ли транспорт кондиционером, туалетом, аудио‑ и видеосистемой, а также багажными полками. Такую информацию перевозчики обязаны размещать на своих сайтах, в мобильных приложениях, в кассах и на иных площадках, где продаются билеты.
Обновятся и требования к информационным материалам внутри транспортных средств. Компании и ИП, осуществляющие регулярные перевозки, должны будут не только указывать данные о водителе, но и размещать контактный телефон перевозчика.
Кроме того, Минтранс конкретизировал правила использования инфраструктуры автовокзалов и автостанций. Теперь пассажиры вправе бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами в течение часа до отправления рейса и часа после прибытия — ранее в правилах не был зафиксирован такой временной промежуток.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сказала НСН, что таксисты платят высокие комиссии и должны обеспечивать автомобили детскими креслами, поэтому им надо доплачивать за заказы от многодетных семей.
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