Дима Билан посвятил номер «Интервидению» на сольном концерте в Москве

Во время выступления на сценических экранах демонстрировали видеоряд с участниками «Интервидения‑2025»: они исполняли песню Билана и танцевали под неё. Зрители смогли увидеть на экранах победителя конкурса — вьетнамского певца Дык Фука, белорусскую исполнительницу Настю Кравченко, сербского артиста Слободана Тркуля, певицу из Катара Дану Аль‑Мир, а также других конкурсантов. В видеоматериале появился и сам Дима Билан.



Напомним, в июне 2025 года Дима Билан стал первым официальным послом «Интервидения». Тогда, во время старта обратного отсчёта до конкурса, организаторы заявили, что артист будет оказывать поддержку участникам, задавать творческий вектор и вдохновлять огромную аудиторию по всему миру, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

