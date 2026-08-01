Дима Билан посвятил номер «Интервидению» на сольном концерте в Москве

Заслуженный артист России Дима Билан в рамках своего сольного концерта «Я твой номер 1» на московской площадке «ВТБ Арена» представил номер на песню «Мой человек», приуроченный к международному музыкальному конкурсу «Интервидение‑2025», передает ТАСС.

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Во время выступления на сценических экранах демонстрировали видеоряд с участниками «Интервидения‑2025»: они исполняли песню Билана и танцевали под неё. Зрители смогли увидеть на экранах победителя конкурса — вьетнамского певца Дык Фука, белорусскую исполнительницу Настю Кравченко, сербского артиста Слободана Тркуля, певицу из Катара Дану Аль‑Мир, а также других конкурсантов. В видеоматериале появился и сам Дима Билан.

Напомним, в июне 2025 года Дима Билан стал первым официальным послом «Интервидения». Тогда, во время старта обратного отсчёта до конкурса, организаторы заявили, что артист будет оказывать поддержку участникам, задавать творческий вектор и вдохновлять огромную аудиторию по всему миру, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Селезнев Павел
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