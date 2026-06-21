В Таиланде начались массовые задержания россиян

Инициатива направлена на борьбу с теми, кто практикует бордер-раны. Под жесткие проверки и депортацию попадают, в том числе граждане России, повторно прилетающие в страну, а также следующие транзитом. Одним из тех, кого затронула инициатива, стал 18-летний Кирилл из Якутии. Он ехал к отцу во Вьетнам транзитом через Шарджу (ОАЭ) и Таиланд.

Для перерегистрации на стыковочный рейс лоукостера юноша вышел из транзитной зоны Бангкока, после чего сотрудники иммиграционной службы изъяли его паспорт и поместили в центр временного содержания. Формальной причиной задержания пограничники назвали возраст пассажира и выбор бюджетной авиакомпании.

Юношу депортировали обратно в Шарджу. Россиянин купил билеты Вьетнам через Индию. Это увеличило его путь на несколько дней. При этом бордер-ранов молодой человек он не совершал.

В подобной ситуации в аэропорту Бангкока оказались и другие россияне. Среди них - девушка с двойным гражданством РФ и Израиля, а также пожилая россиянка, летевшая на отдых в Паттайю.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отложить поездки в Таиланд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

