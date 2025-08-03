Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершилось в июне 2025 года. В предварительном слушании 21 июля приняли участие 115 потерпевших, писало РИА Новости. Новые детали одного из самых громких уголовных дел последних лет — в материале НСН.

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3 августа РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило, что фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге.

Известно, что с начала июня 2023 года и до конца марта 2024-го в Каспийске правонарушители использовали четыре помещения, в Екатеринбурге — два и в Подмосковье в Путилково — одно. При этом в документах подчеркивается, что в ходе следствия были установлены не все жилые помещения и тайники преступников.