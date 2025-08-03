Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Согласно материалам уголовного дела, фигуранты прятали оружие в квартирах в нескольких городах России. Кроме того, один из обвиняемых ранее был судим за кражу.
В понедельник 4 августа 2025 года в Москве начнется судебный процесс по существу дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в открытом режиме в одном из зданий Мосгорсуда. Слушать дело в отношении 19 фигурантов будет коллегия из трех судей.
Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершилось в июне 2025 года. В предварительном слушании 21 июля приняли участие 115 потерпевших, писало РИА Новости. Новые детали одного из самых громких уголовных дел последних лет — в материале НСН.
ОРУЖИЕ
3 августа РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило, что фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге.
Известно, что с начала июня 2023 года и до конца марта 2024-го в Каспийске правонарушители использовали четыре помещения, в Екатеринбурге — два и в Подмосковье в Путилково — одно. При этом в документах подчеркивается, что в ходе следствия были установлены не все жилые помещения и тайники преступников.
К тому же до этого сообщалось, что один из фигурантов уголовного дела приобретал охолощенное стрелковое оружие и самостоятельно переделывал его в боевое.
Так, по информации следствия, весной 2023 года он через интернет приобрел охолощенные автоматы Калашникова в Хасавюрте, Назрани и Малгобеке, а потом научился их переделывать. Фигурант рассказал, что он тренировался стрелять из такого оружия во дворе собственного дома, а изготовленные автоматы хранил на чердаке.
ФИГУРАНТЫ ДЕЛА
На этой неделе также стало известно, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» ранее был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил пассажир в его автомобиле такси. Мужчину приговорили и к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
По данным РИА Новости, после этого он уехал в Таджикистан. Речь идет о фигуранте, который помогал предполагаемым исполнителям теракта с авто, деньгами и оружием.
При этом издание писало, что другой фигурант, через банковскую карту которого, согласно информации следствия, финансировался теракт, собирался покинуть страну сразу после происшествия.
«Прибыв в аэропорт "Внуково" около 18-19 часов 23.03.2024, он подошел к стойке продажи авиабилетов и попросил забронировать ему место на самый ближайший рейс в любую страну. Сотрудник аэропорта сообщил, что ближайший рейс в 21:30 в Ташкент, он, заплатив 9 тысяч рублей, прошел на регистрацию, где на паспортном контроле был задержан сотрудниками полиции», - говорится в материалах дела.
Сообщалось, что один из непосредственных исполнителей теракта за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой банковский счет почти 2 млн рублей, из которых израсходовал свыше 1,8 млн. Уточняется, что денежные средства, были перечислены за счет средств, полученных от упомянутого выше фигуранта, который пытался покинуть Россию 23 марта 2024 года.
Кроме того, РИА Новости передавало, что по делу о теракте проходят двое уроженцев Ингушетии, которые обвиняются в незаконном обороте оружия. Согласно информации следствия, на карту сообщников перечислялись деньги на автоматы Калашникова и боеприпасы к ним.
На счет одного из фигурантов из Ингушетии поступило 970 тысяч рублей. При этом отмечается, что второй фигурант обеспечивал перемещение и хранение оружия, писало издание.
Между тем, в материалах дела указано, что исполнители теракта в «Крокусе» действовали ради получения вознаграждения, а не в рамках своей идеологии.
«Обвиняемые не имели личных встреч со своими "кураторами-проповедниками", не имели возможности пройти полноценное религиозное "воспитание" и боевую подготовку, заполнить сознание идеологической и религиозной составляющей», - упомянуто в показаниях специалиста, представленных в материалах дела.
Также отмечается, что обвиняемые обладают обрывочными и несистематизированными познания даже в основных принципах ислама, в связи с чем можно сделать вывод о том, что ими двигало «желание получить вознаграждение, а не принести пользу избранному религиозному течению», передает РИА Новости.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ
В июле 2025 года сообщалось, что судебные эксперты СЭЦ СК смогли реконструировать теракт в «Крокус Сити Холле» и установили внешности фигурантов дела.
«По результатам фотовидеотехнических и портретных экспертиз проведен ситуационный анализ, цифровая обработка видеоматериалов суммарной длительностью 40 часов, получена реконструкция событий, запечатленных с разных ракурсов. В ходе цифровой обработки установлена внешность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности», - сообщил в интервью «Российской газете» исполняющий обязанности директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет.
Кроме того, согласно материалам, один из обвиняемых в совершении теракта во время нападения на людей в концертном зале записывал видеоотчет и отправлял его организаторам преступления.
«Для подтверждения теракта в концертном зале участники запрещенной террористической организации фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправив в последующем видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении», - писало РИА Новости.
К тому же недавно стало известно, что большинство жертв теракта в «Крокусе» погибло из-за пожара. Издание писало, что по такой причине умерли примерно 85 человек из почти 150.
«Смерть наступила от острой дыхательной недостаточности вследствие комбинированной травмы: сдавления органов груди и живота, термоингаляционной травмы и интоксикации окисью углерода», - говорится в материалах.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Несколько террористов ворвались в здание, открыв огонь по сотрудникам концертного зала и посетителям выступления группы «Пикник». Потом злоумышленники, продолжив стрелять, проникли в зрительный зал и подожгли его. Позже преступники скрылись с места преступления на белом автомобиле «Рено» и отправились в сторону российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области рано утром 23 марта.
От сильного возгорания кровля здания концертного зала обрушилась. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 149 человек, трое пропали без вести, еще 609 получили различные травмы. Потерпевшими по делу были признаны 2,3 тысячи человек, а также не менее шести юрлиц. Глава СК России Александр Бастрыкин объявил, что общий ущерб от теракта в «Крокусе» составил 5,7 млрд рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что наезд на семью с детьми после теракта в «Крокусе» одним из его исполнителей был частью атаки.
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