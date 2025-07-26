СМИ: Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана на авто с тайником

Для осуществления теракта в «Крокус Сити Холле» злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным источника, для перевозки был использован автомобиль «Mitsubishi», на котором один из фигурантов, поместив туда огнестрельное оружие и боеприпасы, отправился в Москву. Отмечается, что оружие было передано в лесном массиве на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД.