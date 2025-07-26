СМИ: Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана на авто с тайником
Для осуществления теракта в «Крокус Сити Холле» злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
По данным источника, для перевозки был использован автомобиль «Mitsubishi», на котором один из фигурантов, поместив туда огнестрельное оружие и боеприпасы, отправился в Москву. Отмечается, что оружие было передано в лесном массиве на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД.
Согласно информации из документов, один из преступников получил три автомата Калашникова, пистолет Макарова и около 1 тысячи 380 патронов, которые он погрузил в свой автомобиль «Renault» и перевез на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске для хранения и последующего применения во время теракта.
Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года около 20:00. Несколько вооруженных террористов ворвались в здание и начали стрелять по сотрудникам концертного зала и посетителям выступления группы «Пикник». Позже преступники подожгли «Крокус» и скрылись. Их задержали утром 23 марта в Брянской области. В результате теракта погибли более 140 человек, еще свыше 550 получили травмы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru