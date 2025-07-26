В деле о взрыве в «Алых парусах» в Москве появились новые детали

Денисов рассказал, что подрыв был совершен по заказу украинских властей, и его реализовали представители этнического криминалитета. Руководитель управления уточнил, что один из сообщников привез классическую противопехотную мину со специальным взрывателем. Денисов объяснил, что это мог быть отдельно заложенный пластид, подорванный дистанционно, а от него уже сработала основная мина.

Отмечается, что не менее двух человек наблюдали за происходящим, при этом один из фигурантов сразу после взрыва уехал из России. Его привлекли заочно. По словам следователя, преступники соблюдали конспирацию, не пользовались телефонной связью, и их координировали из Украины.

Денисов также рассказал, что в основном деле есть материалы и по незаконной миграции, пятеро фигурантов организовали так называемую резиновую квартиру, в которой был зарегистрирован подрывник. Всех их тоже привлекли к уголовной ответственности.