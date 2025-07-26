В деле о взрыве в «Алых парусах» в Москве появились новые детали
По словам следователя Максима Денисова, теракт в столичном жилом комплексе совершили представители этнического криминалитета.
Дело о взрыве в «Алых парусах» переквалифицировали в теракт. По информации следователей, преступление было совершено по заказу украинских властей, а его исполнителями стали представители этнического криминалитета из Армении.
ИЗ УБИЙСТВА В ТЕРАКТ И ЭТНИЧЕСКИЙ КРИМИНАЛИТЕТ
Уголовное дело о взрыве в столичном жилом комплексе «Алые паруса», который произошел в феврале 2025 года, переквалифицировали с убийства на теракт. Об этом в беседе с изданием «Московский комсомолец» сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Москве Максим Денисов.
Изначально по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия». Напомним, в результате происшествия погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян.
Денисов рассказал, что подрыв был совершен по заказу украинских властей, и его реализовали представители этнического криминалитета. Руководитель управления уточнил, что один из сообщников привез классическую противопехотную мину со специальным взрывателем. Денисов объяснил, что это мог быть отдельно заложенный пластид, подорванный дистанционно, а от него уже сработала основная мина.
Отмечается, что не менее двух человек наблюдали за происходящим, при этом один из фигурантов сразу после взрыва уехал из России. Его привлекли заочно. По словам следователя, преступники соблюдали конспирацию, не пользовались телефонной связью, и их координировали из Украины.
Денисов также рассказал, что в основном деле есть материалы и по незаконной миграции, пятеро фигурантов организовали так называемую резиновую квартиру, в которой был зарегистрирован подрывник. Всех их тоже привлекли к уголовной ответственности.
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
Между тем, Максим Денисов также сообщил, что подрывник еще до начала 1990-х годов попал в тюрьму в Армении за кражу ценностей у матери. После освобождения он переехал в Москву и жил у родственников в Балашихе, которые устроили его на работу. Однако он обокрал их и скрылся, после чего переехал на Украину. Известно, что в 2024 году злоумышленник прибыл в Армению, сделал там паспорт и снова приехал в Москву.
По словам следователя, непосредственный исполнитель теракта до совершения преступления проживал в арендованных апартаментах в ЖК «Алые паруса». Стоимость аренды в месяц в этом комплексе превышает 150 тысяч рублей.
«Украинская сторона серьезно вложилась в обеспечение исполнителей. Более того, не только погибший подрывник жил в элитном ЖК — другие установленные фигуранты также арендовали там квартиры», - рассказал следователь в интервью изданию.
При этом он отметил, что погибший на месте исполнитель действовал осознанно.
«У него родственники на Украине — дочь. Возможно, ему обещали деньги», - сказал Денисов.
При этом ранее RT сообщил, что двое задержанных по делу о взрыве в «Алых парусах» оказались профессиональными танцорами из армянского города Вагаршапат. К тому же один из них работал парикмахером в Подмосковье.
Взрыв в холле ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля 2025 года на Авиационной улице на северо-западе Москвы. В результате происшествия на месте погиб один человек, еще четверо были ранены. Позже один из пострадавших скончался в больнице.
Им оказался основатель добровольческого батальона «АрБат», глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. По версии следствия, именно он был целью террористов. СМИ писали, что он проходил по материалам СБУ как обвиняемый по двум статьям украинского УК.
Изначально предполагалось, что убийство Саркисяна могло произойти по двум причинам. В том числе считали, что взрыв могли устроить его конкуренты по табачному бизнесу. Однако в качестве приоритетной версии рассматривалась причастность к преступлению ГУР Украины, так как в 2023 году батальон «АрБат» вошел в состав Минобороны РФ и принимает участие в СВО.
Ранее RT сообщил, что ущерб от взрыва в «Алых парусах» составил 8 млн рублей.
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