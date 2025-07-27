СМИ: Исполнители теракта в «Крокусе» подожгли зал с помощью пяти бутылок с бензином

Они разлили его в концертном зале и подожгли. В результате в пяти точках здания образовались очаги пожара и две точки горения.

Это стало причиной гибели людей и уничтожения концертного зала.

Для осуществления теракта в «Крокус Сити Холле» злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

