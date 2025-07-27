СМИ: Исполнители теракта в «Крокусе» подожгли зал с помощью пяти бутылок с бензином
27 июля 202506:32
Исполнители теракта в «Крокус Cити Холле» принесли с собой пять бутылок с бензином, сообщает РИА Новости.
Они разлили его в концертном зале и подожгли. В результате в пяти точках здания образовались очаги пожара и две точки горения.
Это стало причиной гибели людей и уничтожения концертного зала.
Для осуществления теракта в «Крокус Сити Холле» злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Исполнители теракта в «Крокусе» подожгли зал с помощью пяти бутылок с бензином
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru