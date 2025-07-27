В деле о теракте в «Крокусе» появились новые детали

Согласно информации из материалов дела, террористы сразу после совершения преступления получили деньги для побега на Украину, оружие для теракта было доставлено из Дагестана в машине с тайником. 

В преддверии судебного процесса по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» раскрывают все больше деталей преступления. Например, стало известно, как именно террористы смогли получить оружие, и что преступникам предоставили деньги для побега на Украину.

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ДЕНЬГИ И ПОБЕГ НА УКРАИНУ

РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщило, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта 2024 года в Красногорске, сразу после совершения преступления получили 135 тысяч рублей от неустановленного соучастника для побега из России. После теракта злоумышленники скрылись с места преступления и направились в Брянскую область, где собирались пересечь границу с Украиной. Там их и задержали рано утром 23 марта.

СМИ со ссылкой на показания обвиняемых писали, что исполнители теракта после совершения преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, а в Брянской области их ждала «группа», чтобы помочь добраться до Украины.

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Сами террористы на допросе признались, что организатором выступила украинская сторона. Так, согласно показаниям одного из четырех исполнителей теракта, после совершения нападения Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отчитались перед координатором. Из разговора было понятно, что заказчиком выступила государственная структура Украины, и террористам нужно было пересечь границу с соседним государством, писали ТАСС и РИА Новости.

При этом один из исполнителей рассказал, что понял: их использовали в интересах страны, не связанной с мусульманским миром, чтобы решать задачи на территории России чужими руками. Но обвиняемые решили не отказываться от совершения теракта, так как им предложили большую сумму.

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БЕНЗИН ДЛЯ ПОДЖОГА И ОРУЖИЕ ИЗ ДАГЕСТАНА

Кроме того, согласно последней информации, для поджога зрительного зала террористы взяли с собой пять бутылок с бензином. По данным РИА Новости, преступники разлили его в «Крокус Сити Холле» и подожгли, в результате чего в пяти точках здания образовались очаги пожара и две точки горения.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела писал, что для осуществления теракта в «Крокусе» злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником. Сообщалось, что для перевозки был использован автомобиль «Mitsubishi», на котором один из фигурантов отправился в Москву. Отмечается, что оружие было передано в лесном массиве на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД.

Материалы дела свидетельствуют, что один из злоумышленников получил три автомата Калашникова, пистолет Макарова и около 1 тысячи 380 патронов. Он погрузил оружие в свой автомобиль «Renault» и перевез его на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске для хранения и последующего применения во время теракта. Именно на этом авто террористы прибыли в «Крокус», а потом на нем покинули место преступления и пытались пересечь границу.

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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа 2025 года. Его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в одном из зданий Мосгорсуда в открытом режиме. Слушать дело в отношении 19 фигурантов будет коллегия из трех судей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года примерно в 20:00. Несколько вооруженных террористов ворвались в здание и начали стрелять по сотрудникам концертного зала и посетителям выступления группы «Пикник». Потом они вошли в зрительный зал, продолжили стрельбу и подожгли его. Позже преступники скрылись с места преступления и отправились в сторону российско-украинской границы в Брянской области, где и были задержаны.

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Из-за сильного возгорания кровля здания обрушилась. В результате теракта погибли 149 человек, трое пропали без вести, еще 609 получили различные травмы, сообщили «Известия». Потерпевшими по делу были признаны 2,3 тысячи человек, писал RT, а также шесть юрлиц, в том числе операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл», передавал ТАСС. По словам главы СК России Александра Бастрыкина, общий ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» составил около шести млрд рублей.

Ранее СМИ писали, что по делу о теракте в «Крокусе» раскаялся только один из четырех исполнителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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