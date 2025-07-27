В деле о теракте в «Крокусе» появились новые детали

БЕНЗИН ДЛЯ ПОДЖОГА И ОРУЖИЕ ИЗ ДАГЕСТАНА

Кроме того, согласно последней информации, для поджога зрительного зала террористы взяли с собой пять бутылок с бензином. По данным РИА Новости, преступники разлили его в «Крокус Сити Холле» и подожгли, в результате чего в пяти точках здания образовались очаги пожара и две точки горения.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела писал, что для осуществления теракта в «Крокусе» злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником. Сообщалось, что для перевозки был использован автомобиль «Mitsubishi», на котором один из фигурантов отправился в Москву. Отмечается, что оружие было передано в лесном массиве на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД.

Материалы дела свидетельствуют, что один из злоумышленников получил три автомата Калашникова, пистолет Макарова и около 1 тысячи 380 патронов. Он погрузил оружие в свой автомобиль «Renault» и перевез его на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске для хранения и последующего применения во время теракта. Именно на этом авто террористы прибыли в «Крокус», а потом на нем покинули место преступления и пытались пересечь границу.