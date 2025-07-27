В деле о теракте в «Крокусе» появились новые детали
Согласно информации из материалов дела, террористы сразу после совершения преступления получили деньги для побега на Украину, оружие для теракта было доставлено из Дагестана в машине с тайником.
В преддверии судебного процесса по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» раскрывают все больше деталей преступления. Например, стало известно, как именно террористы смогли получить оружие, и что преступникам предоставили деньги для побега на Украину.
ДЕНЬГИ И ПОБЕГ НА УКРАИНУ
РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщило, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта 2024 года в Красногорске, сразу после совершения преступления получили 135 тысяч рублей от неустановленного соучастника для побега из России. После теракта злоумышленники скрылись с места преступления и направились в Брянскую область, где собирались пересечь границу с Украиной. Там их и задержали рано утром 23 марта.
СМИ со ссылкой на показания обвиняемых писали, что исполнители теракта после совершения преступления должны были добраться до Киева и получить там по одному миллиону рублей, а в Брянской области их ждала «группа», чтобы помочь добраться до Украины.
Сами террористы на допросе признались, что организатором выступила украинская сторона. Так, согласно показаниям одного из четырех исполнителей теракта, после совершения нападения Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отчитались перед координатором. Из разговора было понятно, что заказчиком выступила государственная структура Украины, и террористам нужно было пересечь границу с соседним государством, писали ТАСС и РИА Новости.
При этом один из исполнителей рассказал, что понял: их использовали в интересах страны, не связанной с мусульманским миром, чтобы решать задачи на территории России чужими руками. Но обвиняемые решили не отказываться от совершения теракта, так как им предложили большую сумму.
БЕНЗИН ДЛЯ ПОДЖОГА И ОРУЖИЕ ИЗ ДАГЕСТАНА
Кроме того, согласно последней информации, для поджога зрительного зала террористы взяли с собой пять бутылок с бензином. По данным РИА Новости, преступники разлили его в «Крокус Сити Холле» и подожгли, в результате чего в пяти точках здания образовались очаги пожара и две точки горения.
До этого ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела писал, что для осуществления теракта в «Крокусе» злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником. Сообщалось, что для перевозки был использован автомобиль «Mitsubishi», на котором один из фигурантов отправился в Москву. Отмечается, что оружие было передано в лесном массиве на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД.
Материалы дела свидетельствуют, что один из злоумышленников получил три автомата Калашникова, пистолет Макарова и около 1 тысячи 380 патронов. Он погрузил оружие в свой автомобиль «Renault» и перевез его на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске для хранения и последующего применения во время теракта. Именно на этом авто террористы прибыли в «Крокус», а потом на нем покинули место преступления и пытались пересечь границу.
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа 2025 года. Его будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Процесс пройдет в одном из зданий Мосгорсуда в открытом режиме. Слушать дело в отношении 19 фигурантов будет коллегия из трех судей.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года примерно в 20:00. Несколько вооруженных террористов ворвались в здание и начали стрелять по сотрудникам концертного зала и посетителям выступления группы «Пикник». Потом они вошли в зрительный зал, продолжили стрельбу и подожгли его. Позже преступники скрылись с места преступления и отправились в сторону российско-украинской границы в Брянской области, где и были задержаны.
Из-за сильного возгорания кровля здания обрушилась. В результате теракта погибли 149 человек, трое пропали без вести, еще 609 получили различные травмы, сообщили «Известия». Потерпевшими по делу были признаны 2,3 тысячи человек, писал RT, а также шесть юрлиц, в том числе операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл», передавал ТАСС. По словам главы СК России Александра Бастрыкина, общий ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» составил около шести млрд рублей.
Ранее СМИ писали, что по делу о теракте в «Крокусе» раскаялся только один из четырех исполнителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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