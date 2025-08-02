Суд вновь отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»

ВНОВЬ ОТКАЗ

Суд вновь отказал продюсеру, создателю группы «Ласковый май» Андрею Разину в правах на 23 песни музыкального коллектива. По данным РИА Новости, решение Промышленного районного суда в Оренбурге от 6 марта 2025 года было оставлено без изменения, и апелляционную жалобу не удовлетворили.

В судебных документах указано, что суд первой инстанции полноценно исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам, и выводы суда не противоречат материалам дела, а решение суда является законным.

Кроме того, областной суд Оренбурга признал ничтожным договор от 29 декабря 1992 года о передаче Разину прав на хиты группы. По данным источника, его оригинал не представили в судах, рассматривающих иски. Кроме того, суд учел, что иск был подан по истечении срока исковой давности.