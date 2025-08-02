Суд вновь отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»
Кроме того, суд признал ничтожным договор о передаче продюсеру прав на хиты коллектива.
Суды продюсера Андрея Разина по поводу прав на песни «Ласкового мая» продолжаются уже несколько лет. До смерти экс-солиста коллектива Юрия Шатунова он долгое время судился и с ним. 2 августа стало известно, что суд вновь отказал Разину в правах на хиты группы и признал ничтожным договор о передаче ему прав на композиции.
ВНОВЬ ОТКАЗ
Суд вновь отказал продюсеру, создателю группы «Ласковый май» Андрею Разину в правах на 23 песни музыкального коллектива. По данным РИА Новости, решение Промышленного районного суда в Оренбурге от 6 марта 2025 года было оставлено без изменения, и апелляционную жалобу не удовлетворили.
В судебных документах указано, что суд первой инстанции полноценно исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам, и выводы суда не противоречат материалам дела, а решение суда является законным.
Кроме того, областной суд Оренбурга признал ничтожным договор от 29 декабря 1992 года о передаче Разину прав на хиты группы. По данным источника, его оригинал не представили в судах, рассматривающих иски. Кроме того, суд учел, что иск был подан по истечении срока исковой давности.
Между тем спорный договор от 2019 года, который был заключен между автором текстов хитов группы Сергеем Кузнецовы и бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым об отчуждении исключительного права на его музыкальные произведения с текстом, был представлен в оригинале и признан достоверным.
В марте 2025 года суд уже отказал продюсеру. Позже апелляция подтвердила данное решение. Гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина. Оспаривая передачу прав на песни Шатунову, Разин ссылался на договор, по которому в 1992 году автор песен Кузнецов якобы передал свои исключительные права на 27 песен основателю «Ласкового мая».
«ОТМЕНА» ЗАВЕЩАНИЯ
Позже, в мае 2025 года, Андрей Разин объявил о намерении через суд отменить завещание экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Продюсер подал соответствующий иск к супруге умершего певца Светлане, а также к его детям Дэннису и Эстелле.
Разин пытался оспорить права на 23 композиции «Ласкового мая», которые продал Шатунову. Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь», «Осенний парк», «Лето», «Кончено все», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит Осень», «Бездомный пес», «Взрослые», «Глупые снежинки», «Маскарад», «Месяц и июль», «Метель в чужом городе», «Ну, что же ты», «Пусть будет ночь», «Ради тебя», «Рано ушедшая осень», «Старый лес», «Тающий снег», «Телефонный роман», «Ты просто был» и «Я откровенен».
При этом «оспорить» завещание Шатунова пыталась и мать Сергея Кузнецова Валентина. В мае этого года СМИ сообщили, что она подала иск к вдове певца о признании документа недействительным. Однако позже адвокат Ринат Масягутов в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил, что мама Кузнецова не делала этого.
«Это ложная информация! Клевета, которая вводит в заблуждение общественность, и настраивает людей против 94-летней матери композитора, которой и без того нелегко приходится!», - сказал он.
Адвокат рассказал, что Валентина Алексеевна подавала иск об оспаривании завещания ее сына о передаче его прав вдове певца Светлане, но это произошло еще в 2023 году. По словам Масягутова, в августе 2024 года гражданское дело Савеловским райсудом города Москвы было приостановлено в связи с вопросом о направлении дела в другой суд по подсудности.
«С тех пор заседание не возобновлялось. Решения никакого по нему не принято до настоящего времени. Когда состоится очередное судебное заседание — тоже неизвестно», - добавил представитель матери Кузнецова.
Он напомнил, что Светлана Шатунова в 2023 году по завещанию Юрия приняла наследство после смерти мужа. В связи с этим, добавил адвокат, Валентина Кузнецова по закону не может иметь никаких прав на наследство артиста.
СУДЫ В ТУРЦИИ
При этом Андрей Разин пытался судиться не только с родственниками певца, но и с музыкальными исполнителями. Будучи гражданином Турции, он зарегистрировал хиты «Ласкового мая» в Министерстве культуры и туризма республики. После этого Разин попытался подать в суд на нескольких российских артистов, публично исполнивших композиции коллектива. В их числе оказался и заслуженный артист России, певец Шаман (Ярослав Дронов).
Однако юрист по авторскому праву Виктор Осипов в беседе с НСН заверил, что суд в Турции не примет иск российского продюсера.
«Это способ привлечь к себе внимание. Я очень сомневаюсь, что турецкий суд сможет принять решение против исполнителей в России. Дело в том, что по общему правилу иск подается по месту нахождения ответчика. Если концерты были в России, то суд в Турции вряд ли будет заниматься этим вопросом. Турецкий суд просто не примет этот иск к производству, шансы весьма незначительные», - объяснил он.
С Осиповым согласен и адвокат Андрей Алешкин.
«Суды в Турции не принесут желаемого результата, смена юрисдикции не отменяет приюдиции. Решения судов России приводятся и исполняются в других странах. Есть процедуры, уверен, ответчики по иску или их представители это знают. Не ждите сенсации из Турции, ее не будет. По моему мнению, "сбитые летчики" очень любят напоминать о себе», - сказал он в интервью изданию «ФедералПресс».
Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Это случилось во время концертного тура популярного певца. Автор хитов группы Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре того же года.
Еще до смерти артист нескольких лет боролся с Андреем Разиным в суде. 8 июня 2022 года в Ставрополе суд апелляционной инстанции вынес решение в пользу исполнителя и назвал поддельными документы, которые продюсер предоставил в качестве доказательств прав на песни группы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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