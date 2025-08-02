Суд вновь отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»

Кроме того, суд признал ничтожным договор о передаче продюсеру прав на хиты коллектива.  

Суды продюсера Андрея Разина по поводу прав на песни «Ласкового мая» продолжаются уже несколько лет. До смерти экс-солиста коллектива Юрия Шатунова он долгое время судился и с ним. 2 августа стало известно, что суд вновь отказал Разину в правах на хиты группы и признал ничтожным договор о передаче ему прав на композиции.

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ВНОВЬ ОТКАЗ

Суд вновь отказал продюсеру, создателю группы «Ласковый май» Андрею Разину в правах на 23 песни музыкального коллектива. По данным РИА Новости, решение Промышленного районного суда в Оренбурге от 6 марта 2025 года было оставлено без изменения, и апелляционную жалобу не удовлетворили.

В судебных документах указано, что суд первой инстанции полноценно исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам, и выводы суда не противоречат материалам дела, а решение суда является законным.

Кроме того, областной суд Оренбурга признал ничтожным договор от 29 декабря 1992 года о передаче Разину прав на хиты группы. По данным источника, его оригинал не представили в судах, рассматривающих иски. Кроме того, суд учел, что иск был подан по истечении срока исковой давности.

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Между тем спорный договор от 2019 года, который был заключен между автором текстов хитов группы Сергеем Кузнецовы и бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым об отчуждении исключительного права на его музыкальные произведения с текстом, был представлен в оригинале и признан достоверным.

В марте 2025 года суд уже отказал продюсеру. Позже апелляция подтвердила данное решение. Гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина. Оспаривая передачу прав на песни Шатунову, Разин ссылался на договор, по которому в 1992 году автор песен Кузнецов якобы передал свои исключительные права на 27 песен основателю «Ласкового мая».

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«ОТМЕНА» ЗАВЕЩАНИЯ

Позже, в мае 2025 года, Андрей Разин объявил о намерении через суд отменить завещание экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Продюсер подал соответствующий иск к супруге умершего певца Светлане, а также к его детям Дэннису и Эстелле.

Разин пытался оспорить права на 23 композиции «Ласкового мая», которые продал Шатунову. Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь», «Осенний парк», «Лето», «Кончено все», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит Осень», «Бездомный пес», «Взрослые», «Глупые снежинки», «Маскарад», «Месяц и июль», «Метель в чужом городе», «Ну, что же ты», «Пусть будет ночь», «Ради тебя», «Рано ушедшая осень», «Старый лес», «Тающий снег», «Телефонный роман», «Ты просто был» и «Я откровенен».

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При этом «оспорить» завещание Шатунова пыталась и мать Сергея Кузнецова Валентина. В мае этого года СМИ сообщили, что она подала иск к вдове певца о признании документа недействительным. Однако позже адвокат Ринат Масягутов в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил, что мама Кузнецова не делала этого.

«Это ложная информация! Клевета, которая вводит в заблуждение общественность, и настраивает людей против 94-летней матери композитора, которой и без того нелегко приходится!», - сказал он.

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Адвокат рассказал, что Валентина Алексеевна подавала иск об оспаривании завещания ее сына о передаче его прав вдове певца Светлане, но это произошло еще в 2023 году. По словам Масягутова, в августе 2024 года гражданское дело Савеловским райсудом города Москвы было приостановлено в связи с вопросом о направлении дела в другой суд по подсудности.

«С тех пор заседание не возобновлялось. Решения никакого по нему не принято до настоящего времени. Когда состоится очередное судебное заседание — тоже неизвестно», - добавил представитель матери Кузнецова.

Он напомнил, что Светлана Шатунова в 2023 году по завещанию Юрия приняла наследство после смерти мужа. В связи с этим, добавил адвокат, Валентина Кузнецова по закону не может иметь никаких прав на наследство артиста.

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СУДЫ В ТУРЦИИ

При этом Андрей Разин пытался судиться не только с родственниками певца, но и с музыкальными исполнителями. Будучи гражданином Турции, он зарегистрировал хиты «Ласкового мая» в Министерстве культуры и туризма республики. После этого Разин попытался подать в суд на нескольких российских артистов, публично исполнивших композиции коллектива. В их числе оказался и заслуженный артист России, певец Шаман (Ярослав Дронов).

Однако юрист по авторскому праву Виктор Осипов в беседе с НСН заверил, что суд в Турции не примет иск российского продюсера.

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«Это способ привлечь к себе внимание. Я очень сомневаюсь, что турецкий суд сможет принять решение против исполнителей в России. Дело в том, что по общему правилу иск подается по месту нахождения ответчика. Если концерты были в России, то суд в Турции вряд ли будет заниматься этим вопросом. Турецкий суд просто не примет этот иск к производству, шансы весьма незначительные», - объяснил он.

С Осиповым согласен и адвокат Андрей Алешкин.

«Суды в Турции не принесут желаемого результата, смена юрисдикции не отменяет приюдиции. Решения судов России приводятся и исполняются в других странах. Есть процедуры, уверен, ответчики по иску или их представители это знают. Не ждите сенсации из Турции, ее не будет. По моему мнению, "сбитые летчики" очень любят напоминать о себе», - сказал он в интервью изданию «ФедералПресс».

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Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Это случилось во время концертного тура популярного певца. Автор хитов группы Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре того же года.

Еще до смерти артист нескольких лет боролся с Андреем Разиным в суде. 8 июня 2022 года в Ставрополе суд апелляционной инстанции вынес решение в пользу исполнителя и назвал поддельными документы, которые продюсер предоставил в качестве доказательств прав на песни группы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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