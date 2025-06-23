СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Следственный комитет РФ завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По её словам, следствием было установлено, что теракт был спланирован и совершён в интересах Украины. Организаторы намеревались таким образом дестабилизировать политическую ситуацию в России.
Она отметила, что подготовка к нападению на «Крокус Сити Холл» велась несколько месяцев. Совершили его члены запрещённой в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», а также их пособники. Некоторые из нападавших прошли первоначальную подготовку за рубежом.
«В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения - около шести миллиардов рублей», - указала Петренко.
Она добавила, что фигуранты также намеревались подорвать развлекательный комплекс в Каспийске, однако этот теракт удалось предотвратить.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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