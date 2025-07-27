Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали компании МТС и «Т2 мобайл»

Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске признали шесть юридических лиц, среди которых также операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что в результате теракта было уничтожено здание концертного зала и находящееся в нем имущество, которое принадлежало АО «Крокус интернэшнл», ООО «Сервис холл», ООО «Т2 мобайл», ООО «МСМ», ООО «С-сервис» и ПАО «Мобильные телесистемы». Все эти юрлица проходят по делу потерпевшими.