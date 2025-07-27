Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали компании МТС и «Т2 мобайл»
Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске признали шесть юридических лиц, среди которых также операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Отмечается, что в результате теракта было уничтожено здание концертного зала и находящееся в нем имущество, которое принадлежало АО «Крокус интернэшнл», ООО «Сервис холл», ООО «Т2 мобайл», ООО «МСМ», ООО «С-сервис» и ПАО «Мобильные телесистемы». Все эти юрлица проходят по делу потерпевшими.
В материале указано, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, потерпевшие лично или через своих представителей могут участвовать в рассмотрении дела в суде, а также заявлять гражданский иск о компенсации морального и материального ущерба.
Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» сразу после совершения преступления получили 135 тысяч рублей от неизвестного соучастника для побега из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали компании МТС и «Т2 мобайл»
- Песков: В Санкт-Петербурге из соображений безопасности отменили главный военно-морской парад
- В Ленобласти при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
- ПривЖД: Из-за падения обломков БПЛА ВСУ под Волгоградом задержались 6 поездов
- «Это подарок»: Куценко восхитился кинопарком «Москино»
- В России предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00
- Минобороны: За ночь над Россией сбили 99 БПЛА ВСУ
- В деле о теракте в «Крокусе» появились новые детали
- После совершения теракта в «Крокусе» исполнители получили 135 тысяч рублей на побег
- Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей, но обстрелы возобновились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru