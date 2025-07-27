Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали компании МТС и «Т2 мобайл»

Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске признали шесть юридических лиц, среди которых также операторы сотовой связи МТС и «Т2 мобайл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что в результате теракта было уничтожено здание концертного зала и находящееся в нем имущество, которое принадлежало АО «Крокус интернэшнл», ООО «Сервис холл», ООО «Т2 мобайл», ООО «МСМ», ООО «С-сервис» и ПАО «Мобильные телесистемы». Все эти юрлица проходят по делу потерпевшими.

В деле о теракте в «Крокусе» появились новые детали

В материале указано, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, потерпевшие лично или через своих представителей могут участвовать в рассмотрении дела в суде, а также заявлять гражданский иск о компенсации морального и материального ущерба.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» сразу после совершения преступления получили 135 тысяч рублей от неизвестного соучастника для побега из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Уголовное ДелоПодмосковьеТерактМТСКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры