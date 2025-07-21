Процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» начнется 4 августа

Второй Западный окружной военный суд начнёт рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» 4 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что процесс пройдёт в одном из зданий Мосгорсуда, слушать дело в отношении 19 фигурантов будет коллегия из трёх судей.

«Рассмотрение по существу назначено в открытом режиме», - говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года, погибли 147 человек. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что потерпевшими были признаны 2 307 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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