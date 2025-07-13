В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты

Двум другим фигурантам дела, одному из которых на момент задержания не было 18 лет, вменяют разбой, хулиганство и участии в террористической организации. При этом одного из фигурантов также обвинили в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Всего по делу о покушении на Симоньян и Собчак проходят восемь человек. Также сообщалось, что в расследовании фигурировала на тот момент несовершеннолетняя школьница.

По данным СМИ, в группировке в ее «обязанности» входило выманивать потенциальных жертв в безлюдные места, чтобы другие злоумышленники могли на них напасть. Сообщалось, что по делу о покушении на журналисток девушку допрашивали в качестве свидетеля.