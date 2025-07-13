В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты
Ими вновь оказались трое несовершеннолетних граждан.
НОВЫЕ ФИГУРАНТЫ
Стало известно, что в уголовном деле о покушении на главного редактора телеканала RT, медиагруппы «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились еще три несовершеннолетних фигуранта. По данным ТАСС, всем троим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Известно, что до этого суд не разрешил покидать жилище в ночное время фигуранту дела, который был студентом. По информации РИА Новости, ему разрешено выходить за пределы жилого помещения с 7:30 часов утра, однако он обязан возвращаться обратно до 20:00 часов вечера.
При этом, согласно информации из судебных документов, молодой человек признал вину лишь по статье о хулиганстве. Однако кроме этого, ему вменяют преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и пунктом «а» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).
Двум другим фигурантам дела, одному из которых на момент задержания не было 18 лет, вменяют разбой, хулиганство и участии в террористической организации. При этом одного из фигурантов также обвинили в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).
Всего по делу о покушении на Симоньян и Собчак проходят восемь человек. Также сообщалось, что в расследовании фигурировала на тот момент несовершеннолетняя школьница.
По данным СМИ, в группировке в ее «обязанности» входило выманивать потенциальных жертв в безлюдные места, чтобы другие злоумышленники могли на них напасть. Сообщалось, что по делу о покушении на журналисток девушку допрашивали в качестве свидетеля.
До этого в Басманном суде Москвы объявили, что ранее избранную меру пресечения продлили до 14 октября 2025 года. Молодых людей также обвинили в избиении лиц другой национальности.
ПОДГОТОВКА ПОКУШЕНИЯ И ЗАДЕРЖАНИЕ
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства российских журналисток. 14 июля 2023 года в Москве и в Рязанской области задержали членов неонацистской группировки, которые следили за деятельностью по адресам работы и проживания Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», – написала тогда Симоньян в своем Telegram-канале.
Во время проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию СБУ за вознаграждение. По информации ФСБ, им обещали заплатить по 1,5 млн рублей за каждое убийство.
В ходе следствия у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
На тот момент 18-летний основатель группировки из Москвы рассказал, что создал неонацистскую организацию и вовлек в нее несовершеннолетних знакомых, чтобы проводить акции против людей «с неславянской внешностью». После этого, по словам москвича, с ним «связались спецслужбы Украины» и предложили вначале поджигать релейные шкафы, а затем — «заказное убийство Симоньян и Собчак».
Позже, в конце августа 2024 года, в рамках расследования покушения было возбуждено новое уголовное дело об участии в террористической организации. Некоторые фигуранты дела частично признали вину. По данным РИА Новости, это сделали трое из пяти обвиняются в хулиганстве.
При этом, по мнению политолога Сергея Маркова, приказ устранить Собчак и Симоньян дал президент Украины Владимир Зеленский для того, чтобы ослабить российского лидера Владимира Путина.
«Зачем Зеленский дал приказ убить Ксению Собчак? Ведь она же критик российской власти? Только потому, что Собчак лично давно близка к Путину. Сломать Путина психологически — одна из важнейших целей врагов России», - написал политолог в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в России уверены в причастности Украины к нападениям на россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве изъяли двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий
- СМИ: Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции
- В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты
- Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете
- До 12 увеличилось число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области
- СМИ: Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку
- «СКА Арену» переименуют к началу сезона КХЛ
- СМИ: Китайские фанаты Канье Уэста недовольны его коротким концертом в Шанхае
- В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с молотком на девочек
- Средний возраст российских молодоженов вырос за пять лет почти на 3 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru