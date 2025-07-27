После совершения теракта в «Крокусе» исполнители получили 135 тысяч рублей на побег

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» сразу после него получили 135 тысяч рублей от неизвестного соучастника на побег из России, сообщает РИА Новости.

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Также стало известно, что исполнители теракта принесли с собой пять бутылок с бензином. Они разлили его в концертном зале и подожгли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТеррористыТерактыКрокус Сити Холл

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