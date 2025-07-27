После совершения теракта в «Крокусе» исполнители получили 135 тысяч рублей на побег
27 июля 202509:33
Исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» сразу после него получили 135 тысяч рублей от неизвестного соучастника на побег из России, сообщает РИА Новости.
Также стало известно, что исполнители теракта принесли с собой пять бутылок с бензином. Они разлили его в концертном зале и подожгли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru