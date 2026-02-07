Украинские АЭС прекратили генерацию электроэнергии
В пресс‑службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что на территории Украины приостановлена выработка электроэнергии на всех атомных электростанциях.
Как заявили в компании, из строя вышли ключевые высоковольтные подстанции, обеспечивавшие передачу электроэнергии от АЭС. Генерация электричества была остановлена.
Ранее появилась информация о том, что на украинских АЭС пришлось уменьшить мощность энергоблоков. Это решение приняли после того, как были повреждены Бурштынская и Добротворская тепловые электростанции (ТЭС).
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил в Telegram‑канале о каскадном отключении электроэнергии в украинской энергосети, причиной которого стало технологическое нарушение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
