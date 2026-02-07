Кандидоз и рак: Диетолог назвала опасную «побочку» препаратов для похудения
В эфире НСН врач Марият Мухина рассказала, что «самое страшное осложнение» от приема лекарств для похудения — образование опухолей.
Пациенты, принимающие препараты для похудения, сталкиваются с различными побочными эффектами: от кандидоза и гастропареза до рака, но врачи назначают эти лекарства, взвешивая все риски, и до приема таких препаратов следует обращаться к терапевту или эндокринологу, но не к коучам. Об этом в беседе с НСН заявила диетолог Марият Мухина.
Ранее издание «Daily Mail» сообщило, что ведущие специалисты в области здравоохранения предупредили о редком, но потенциально тяжелом побочном эффекте от препаратов для снижения веса, включая «Оземпик». Речь идет о серьезных нарушениях зрения, в том числе и о случаях необратимой слепоты.
Несколько научных исследований связали прием препаратов с неартериитной передней ишемической оптической невропатией (NAION) — редким заболеванием, при котором нарушается кровоснабжение зрительного нерва. По словам Мухиной, одно из «самых страшных осложнений» от приема таких препаратов — это новообразования в организме человека.
«Самое главное осложнение, там написано, — неоплазия. "Нео" — "новое", "плазия" — "рост", то есть рост новообразований. А уж что вырастет, какое будет это новообразование: доброкачественное или злокачественное — это как повезет. Там очень большая статистика именно по раку щитовидной железы. Усиливается неопластический процесс, образование опухолей — это самое страшное осложнение», - заметила она.
При этом специалист объяснила, что перед врачами всегда стоит выбор между осложнениями от болезней пациентов и побочными эффектами от препаратов.
«Эти необъяснимые потери зрения, его ухудшение присутствуют. Люди продолжают их (препараты для похудения – прим. НСН) колоть, потому что им назначают это врачи. А врачи это назначают, потому что здесь нужно взвешивать. Либо человек умрет от ожирения или от сахарного диабета, который является "ласковым убийцей", и они также разрушат его сосуды, сердце, вызовут сосудистую катастрофу. Либо врачи назначат данный препарат, который неизвестно вызовет у данного человека осложнения или нет. А то, что будет осложнение от ожирения или диабета — это 100%. Поэтому врач всегда взвешивает на чаше весов все риски от основного заболевания и от осложнений лекарственной терапии. Например, осложнение от диабета, что человек может ослепнуть от диабетической ангиопатии, или потерять почки — диабетической нефропатии. Либо пациент в меньшем проценте может получить осложнение от "Оземпика" в частности», - отметила Мухина.
Диетолог перечислила и другие возможные побочные эффекты от применения препаратов для снижения веса.
«Не все хотят долго трудиться, а тут быстрый эффект. Но потом еще многие лечат кишечник, восстанавливают микрофлору. Там кандидоз, слизистая рушится просто вся полностью. Останавливается перистальтика, происходят запоры, в этой безжизненной кишке развивается все что только можно плохого. Некоторые даже теряют кишечник, потому что возникает некроз прямой кишки», - рассказала она.
Мухина также поделилась, с какими побочными эффектами от таких лекарств она сталкивалась в своей практике.
«Я сталкивалась с гастропарезом — состояние полной остановки кишечника. На фоне такого запора у пациента обострялся геморрой, что человека даже увезли на скорой помощи с кишечным кровотечением. Там была мощная потеря крови. Препараты назначали эндокринологи, а к нам пациенты приходили для альтернативного лечения. Пациенты еще мне рассказывают, что у них очень депрессивное состояние, либо агрессия. Потому что эти препараты изначально создавали для лечения зависимостей. Еще у одной пациентки в качестве осложнения была очень сильная анемия — резко упало железо. У меня лично на "Оземпик" были осложнения. У меня был острый панкреатит с температурой, с рвотой желчью, с интоксикацией, с болями. Для меня один такой укол — это потом полгода лечения кишечника. Но я все равно все препараты тестирую на себе, потому что я назначаю их пациентам. Российские аналоги полностью повторяют формулы, с небольшим изменением, всех иностранных препаратов для похудения. Но, по моей практике, наши препараты намного "мягче"», - рассказала диетолог.
Она также посоветовала, что следует делать при употреблении таких препаратов, чтобы не навредить здоровью.
«Нужно проходить полный чекап, сдавать общий анализ крови, биохимию, коагулограмму, железо, пролактин. Если кровь густая, а эти препараты еще уменьшают чувство жажды, и человек забывает пить, может увеличиться свертываемость крови, и возникнуть тромбы. Перед приемом этих лекарств нужно обращаться к терапевту, эндокринологу, гастроэнтерологу, диетологу — только именно к врачам, а не к коучам по питанию. Если это по ОМС, то надо записываться к терапевту. Такое обследование с перечисленными анализами по ОМС будет полностью бесплатно», - заключила собеседница НСН.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что в наступлении слепоты у человека, применяющего «Оземпик», виноват не сам препарат, а ряд факторов, в том числе гипогликемия или нарушение сосудистой регуляции.
