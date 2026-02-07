Кандидоз и рак: Диетолог назвала опасную «побочку» препаратов для похудения

В эфире НСН врач Марият Мухина рассказала, что «самое страшное осложнение» от приема лекарств для похудения — образование опухолей. 

Пациенты, принимающие препараты для похудения, сталкиваются с различными побочными эффектами: от кандидоза и гастропареза до рака, но врачи назначают эти лекарства, взвешивая все риски, и до приема таких препаратов следует обращаться к терапевту или эндокринологу, но не к коучам. Об этом в беседе с НСН заявила диетолог Марият Мухина.

На маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для глаз

Ранее издание «Daily Mail» сообщило, что ведущие специалисты в области здравоохранения предупредили о редком, но потенциально тяжелом побочном эффекте от препаратов для снижения веса, включая «Оземпик». Речь идет о серьезных нарушениях зрения, в том числе и о случаях необратимой слепоты.

Несколько научных исследований связали прием препаратов с неартериитной передней ишемической оптической невропатией (NAION) — редким заболеванием, при котором нарушается кровоснабжение зрительного нерва. По словам Мухиной, одно из «самых страшных осложнений» от приема таких препаратов — это новообразования в организме человека.

В России предложили приравнять «обжор» к алкоголикам и наркоманам

«Самое главное осложнение, там написано, — неоплазия. "Нео" — "новое", "плазия" — "рост", то есть рост новообразований. А уж что вырастет, какое будет это новообразование: доброкачественное или злокачественное — это как повезет. Там очень большая статистика именно по раку щитовидной железы. Усиливается неопластический процесс, образование опухолей — это самое страшное осложнение», - заметила она.

При этом специалист объяснила, что перед врачами всегда стоит выбор между осложнениями от болезней пациентов и побочными эффектами от препаратов.

Россиянам напомнили о «побочках» аналогов «Оземпика» на фоне роста спроса

«Эти необъяснимые потери зрения, его ухудшение присутствуют. Люди продолжают их (препараты для похудения – прим. НСН) колоть, потому что им назначают это врачи. А врачи это назначают, потому что здесь нужно взвешивать. Либо человек умрет от ожирения или от сахарного диабета, который является "ласковым убийцей", и они также разрушат его сосуды, сердце, вызовут сосудистую катастрофу. Либо врачи назначат данный препарат, который неизвестно вызовет у данного человека осложнения или нет. А то, что будет осложнение от ожирения или диабета — это 100%. Поэтому врач всегда взвешивает на чаше весов все риски от основного заболевания и от осложнений лекарственной терапии. Например, осложнение от диабета, что человек может ослепнуть от диабетической ангиопатии, или потерять почки — диабетической нефропатии. Либо пациент в меньшем проценте может получить осложнение от "Оземпика" в частности», - отметила Мухина.

«Вызывают галлюцинации»: Названы опасные компоненты в «Молекуле» для похудения

Диетолог перечислила и другие возможные побочные эффекты от применения препаратов для снижения веса.

«Не все хотят долго трудиться, а тут быстрый эффект. Но потом еще многие лечат кишечник, восстанавливают микрофлору. Там кандидоз, слизистая рушится просто вся полностью. Останавливается перистальтика, происходят запоры, в этой безжизненной кишке развивается все что только можно плохого. Некоторые даже теряют кишечник, потому что возникает некроз прямой кишки», - рассказала она.

Мухина также поделилась, с какими побочными эффектами от таких лекарств она сталкивалась в своей практике.

В России зафиксировали рекорды продаж аналогов «Оземпика»

«Я сталкивалась с гастропарезом — состояние полной остановки кишечника. На фоне такого запора у пациента обострялся геморрой, что человека даже увезли на скорой помощи с кишечным кровотечением. Там была мощная потеря крови. Препараты назначали эндокринологи, а к нам пациенты приходили для альтернативного лечения. Пациенты еще мне рассказывают, что у них очень депрессивное состояние, либо агрессия. Потому что эти препараты изначально создавали для лечения зависимостей. Еще у одной пациентки в качестве осложнения была очень сильная анемия — резко упало железо. У меня лично на "Оземпик" были осложнения. У меня был острый панкреатит с температурой, с рвотой желчью, с интоксикацией, с болями. Для меня один такой укол — это потом полгода лечения кишечника. Но я все равно все препараты тестирую на себе, потому что я назначаю их пациентам. Российские аналоги полностью повторяют формулы, с небольшим изменением, всех иностранных препаратов для похудения. Но, по моей практике, наши препараты намного "мягче"», - рассказала диетолог.

Она также посоветовала, что следует делать при употреблении таких препаратов, чтобы не навредить здоровью.

«Это прорыв!»: Как Россия первой сделала препарат для лечения болезни Бехтерева

«Нужно проходить полный чекап, сдавать общий анализ крови, биохимию, коагулограмму, железо, пролактин. Если кровь густая, а эти препараты еще уменьшают чувство жажды, и человек забывает пить, может увеличиться свертываемость крови, и возникнуть тромбы. Перед приемом этих лекарств нужно обращаться к терапевту, эндокринологу, гастроэнтерологу, диетологу — только именно к врачам, а не к коучам по питанию. Если это по ОМС, то надо записываться к терапевту. Такое обследование с перечисленными анализами по ОМС будет полностью бесплатно», - заключила собеседница НСН.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что в наступлении слепоты у человека, применяющего «Оземпик», виноват не сам препарат, а ряд факторов, в том числе гипогликемия или нарушение сосудистой регуляции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ЛекарстваЛечениеОжирениеВрач-диетологЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры