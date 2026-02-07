Кандидоз и рак: Диетолог назвала опасную «побочку» препаратов для похудения

«Я сталкивалась с гастропарезом — состояние полной остановки кишечника. На фоне такого запора у пациента обострялся геморрой, что человека даже увезли на скорой помощи с кишечным кровотечением. Там была мощная потеря крови. Препараты назначали эндокринологи, а к нам пациенты приходили для альтернативного лечения. Пациенты еще мне рассказывают, что у них очень депрессивное состояние, либо агрессия. Потому что эти препараты изначально создавали для лечения зависимостей. Еще у одной пациентки в качестве осложнения была очень сильная анемия — резко упало железо. У меня лично на "Оземпик" были осложнения. У меня был острый панкреатит с температурой, с рвотой желчью, с интоксикацией, с болями. Для меня один такой укол — это потом полгода лечения кишечника. Но я все равно все препараты тестирую на себе, потому что я назначаю их пациентам. Российские аналоги полностью повторяют формулы, с небольшим изменением, всех иностранных препаратов для похудения. Но, по моей практике, наши препараты намного "мягче"», - рассказала диетолог.

Она также посоветовала, что следует делать при употреблении таких препаратов, чтобы не навредить здоровью.