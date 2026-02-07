Число пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфа выросло до шести

Число пострадавших при нападении на общежитие медуниверситета выросло до шести. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил в своём Telegram‑канале

Двое полицейских пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе

Рахматуллин уточнил, что на место ЧП незамедлительно прибыли пять бригад скорой помощи. В настоящее время одна из бригад продолжает дежурить у общежития.

До этого в Следственном комитете сообщили, что пострадали двое полицейских.

Ранее в МВД сообщили о пятерых пострадавших в результате нападения: четырех студентах и полицейском, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:НападениеПострадавшиеУфа

Горячие новости

Все новости

партнеры