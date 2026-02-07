Число пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфа выросло до шести
7 февраля 202616:38
Число пострадавших при нападении на общежитие медуниверситета выросло до шести. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил в своём Telegram‑канале
Рахматуллин уточнил, что на место ЧП незамедлительно прибыли пять бригад скорой помощи. В настоящее время одна из бригад продолжает дежурить у общежития.
До этого в Следственном комитете сообщили, что пострадали двое полицейских.
Ранее в МВД сообщили о пятерых пострадавших в результате нападения: четырех студентах и полицейском, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские АЭС прекратили генерацию электроэнергии
- На Олимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль
- Число пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфа выросло до шести
- Двое полицейских пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе
- Кандидоз и рак: Диетолог назвала опасную «побочку» препаратов для похудения
- Средства ПВО сбили три дрона над российскими регионами
- Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии вуза Уфы
- Анна Пересильд заявила о желании поступить в театральный вуз
- УЕФА присудил поражения сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с Белоруссией
- СМИ: Экс-футболист сборной России Тарасов задолжал ФНС почти 300 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru