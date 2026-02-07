Двое полицейских пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе
7 февраля 202616:21
В Уфе при инциденте в общежитии медицинского университета двое полицейских были ранены ножом, сообщили в Следственном комитете.
По данным СК, нападавший — подросток 15 лет — при задержании сопротивлялся. Возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, 7 февраля текущего года в общежитии медицинского университета по улице Репина в г. Уфе подросток, вооруженный ножом, совершил нападение на проживающих там студентов, нанеся нескольким из них ножевые ранения», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшие при нападении в общежитии медвуза в Уфе находятся в стабильном состоянии, сообщают власти. Состояние напавшего на общежитие в Уфе оценивается как тяжелое.
Ранее в МВД сообщили о пятерых пострадавших в результате нападения: четырех студентах и полицейском, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
