СМИ: ФНС потребовала признать блогера Лерчек банкротом
Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) из‑за задолженности, приближающейся к 200 миллионам рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, налоговая инспекция Кировской области подала соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы; на текущий момент сумма долга Чекалиной перед ФНС достигает 172,9 миллиона рублей. Если суд удовлетворит требование о банкротстве, всё её имущество, включая долю в компании «Би Фит», будет выставлено на торги, а деятельность индивидуального предпринимателя — прекращена; кроме того, в течение пяти лет ей будет запрещено регистрироваться в качестве ИП или занимать должность директора в какой‑либо организации.
Согласно версии следствия, Валерия Чекалина, ее экс-супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже фитнес-марафона перевели свыше 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ. Однако, говорят следователи, блогеры предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд уже приговорил его к 2,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
