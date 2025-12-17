После расправы в подмосковной школе в Госдуме призвали заблокировать шутеры
Член комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким связала необходимость ограничения жестоких видеоигр с кровавыми инцидентами в школах, сообщает «Абзац».
Она предложила обсудить блокировку шутеров на территории России, которые, по мнению экспертов и родителей, формируют у детей модели агрессивного поведения.
«В этих играх с самого раннего возраста закладывается симуляция убийств. Дети проводят в них активное время и выбирают орудие для виртуальных убийств», — заявила депутат. Она подчеркнула, что именно игры, а не весь интернет, требуют особого контроля в данном контексте.
Днем 16 декабря в Успенской средней школе в Одинцово произошло нападение. В здание пришел 15-летний ученик девятого класса с ножом и напал на охранника и школьников. В результате погиб десятилетний ученик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
