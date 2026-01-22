СМИ: В Татарстане подросток с ножом ранил охранницу в лицее

Вооруженный подросток ворвался в здание Нижнекамского многопрофильного лицея № 37 в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, несовершеннолетний проник в лицей с ножом. По предварительной информации, была ранена охранница, она жива. Женщине оказали медицинскую помощь, отмечает РЕН ТВ.

«Также подросток взорвал петарды на этажах учебного заведения. Нападавший задержан», - пишет «112».

Оперативные службы выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее в городе Одинцово в Успенской средней школе ученик девятого класса напал с ножом на охранника и школьников, погиб 10-летний мальчик.

