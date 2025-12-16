Трунов связал атаку на школу со сменой модели образования
Зачастую дети-преступники несколько лет терпели буллинг, сказал в пресс-центре НСН Игорь Трунов.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН заявил, что преступления, совершенные детьми, являются результатом отказа образовательной системы от воспитательной функции.
Подросток в балаклаве 16 декабря напал на Успенскую школу в Подмосковье. По данным СК, один ребенок скончался от полученного ранения. Трунов отметил, что при углубленном изучения уголовных дел зачастую выясняется, что ребенок, совершивший преступление, несколько лет терпел издевательства (буллинг).
«Основная проблема в том, что у нас поменялась система образования. В советское время образование несло функцию воспитания. Потом мы взяли на вооружение западную модель и перешли к «оказанию педагогических услуг». В этой модели мы сейчас существуем. Когда речь заходит о том, что с подростками надо заниматься, возникает вопрос, кто это будет делать. Педагог отчитал математику и пошел домой. Уголовные дела показывают, что зачастую такие дети-преступники несколько лет терпели буллинг. То есть эта проблема назревала несколько лет. Нет человека, который бы все эти выводы как-то резюмировал. Смена парадигмы дала вот такие результаты. Удивляться тут не надо. В США подобное происходит буквально каждую неделю. Это отдельный разговор», — сказал собеседник НСН.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила НСН, что к каждому подростку невозможно приставить полицейского с целью снижения рисков нападений на учителей и одноклассников, важно работать с душами детей, ограждая их от негативного контента.
