В Оренбургской области в детсад ворвался мужчина с ножом

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане в Оренбуржской области. Как пишет RT, об этом заявил глава города Дмитрий Дьяченко.

В полиции рассказали, что 25-летний местный житель проник в дошкольное учреждение через вырванную запасную дверь. Воспитателям удалось запереть его в подвале и вызвать правоохранителей.

«По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. Он задержан, устанавливается мотив... Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность», — добавили в региональном СУ СК России.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала одна воспитательница, ей была оказана необходимая медпомощь.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
