В Оренбургской области в детсад ворвался мужчина с ножом

В полиции рассказали, что 25-летний местный житель проник в дошкольное учреждение через вырванную запасную дверь. Воспитателям удалось запереть его в подвале и вызвать правоохранителей.

«По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. Он задержан, устанавливается мотив... Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность», — добавили в региональном СУ СК России.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала одна воспитательница, ей была оказана необходимая медпомощь.

Ранее девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярск, приговорили к 17 годам колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

