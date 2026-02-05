В Оренбургской области в детсад ворвался мужчина с ножом
Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане в Оренбуржской области. Как пишет RT, об этом заявил глава города Дмитрий Дьяченко.
В полиции рассказали, что 25-летний местный житель проник в дошкольное учреждение через вырванную запасную дверь. Воспитателям удалось запереть его в подвале и вызвать правоохранителей.
«По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. Он задержан, устанавливается мотив... Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность», — добавили в региональном СУ СК России.
Отмечается, что в результате инцидента пострадала одна воспитательница, ей была оказана необходимая медпомощь.
Ранее девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярск, приговорили к 17 годам колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
