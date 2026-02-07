«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Известно, что Алексеев успешно перенес операцию. Со вчерашнего дня он находился в искусственной коме. По информации ТАСС, врачи с осторожностью говорят об отсутствии угрозы жизни.

Газета «Коммерсант» также сообщает о двух подозреваемых по делу. Предполагается, что один из них нанес генералу три пулевых ранения. По данным издания, вскоре обоих подозреваемых доставят на допросы. По их результатам фигурантам планируют предъявить обвинение. В воскресенье, 8 февраля, если подозрения подтвердятся, им должны избрать меру пресечения в суде.

До этого столичная прокуратура сообщала об одном стрелявшем «неустановленном лице».



Комментируя новости о том, что Алексеев пришел в сознание, депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что генерал сам спланирует операцию возмездия, в ответ на покушение.

«Слава Богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», — написал Попов в своем Telegram-канале.

