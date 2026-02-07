Генерал Алексеев пришел в сознание после покушения, подозреваемых задержали
Владимир Алексеев пришел в себя после покушение, которое произошло накануне в Москве. Двоих подозреваемых доставляют на допрос из Дубая.
Генерал-лейтенант Минобороны, замначальника ГРУ Владимир Алексеев пришел в себя после покушения в Москве. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал Царев в своем Telegram-канале.
Известно, что Алексеев успешно перенес операцию. Со вчерашнего дня он находился в искусственной коме. По информации ТАСС, врачи с осторожностью говорят об отсутствии угрозы жизни.
Газета «Коммерсант» также сообщает о двух подозреваемых по делу. Предполагается, что один из них нанес генералу три пулевых ранения. По данным издания, вскоре обоих подозреваемых доставят на допросы. По их результатам фигурантам планируют предъявить обвинение. В воскресенье, 8 февраля, если подозрения подтвердятся, им должны избрать меру пресечения в суде.
До этого столичная прокуратура сообщала об одном стрелявшем «неустановленном лице».
Комментируя новости о том, что Алексеев пришел в сознание, депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что генерал сам спланирует операцию возмездия, в ответ на покушение.
«Слава Богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», — написал Попов в своем Telegram-канале.
Напомним, утром 6 февраля было совершено покушение на генерала Алексеева. Инцидент произошел, когда он покидал свою квартиру, расположенную на 24‑м этаже дома на Волоколамском шоссе.
Предполагаемый преступник поджидал жертву на лестничной клетке этажом выше. Он выстрелил в спину генерала три раза, после чего скрылся с места преступления.
Соседка Алексеева рассказала изданию «Абзац», что около 7:50 она услышала резкий звук, похожий на выстрел. Сразу после этого тишину двора пронзил отчаянный крик о помощи.
По данным газеты «Коммерсант», Алексеев пережил покушение только потому, что сам оказал активное сопротивление нападавшему. Герой России пытался отобрать у стрелка пистолет, но не смог этого сделать, поскольку получил третье по счету огнестрельное ранение.
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ И ЧИНОВНИКИ В ОПАСНОСТИ?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военачальники, чиновники и другие высококлассные специалисты однозначно находятся под угрозой в ходе спецоперации.
По его словам, вопрос их безопасности - это компетенция спецслужб, в Кремле не должны рассуждать об её обеспечении.
Комментируя покушение на Алексеева, Песков добавил, что информация по делу «докладывается главе государства».
Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что покушение на Алексеева является подтверждением того, что Киев избрал курс на постоянные провокации.
По его словам, это провокации, в свою очередь, нацелены на срыв мирного урегулирования.
«Чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», — сказал министр.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в текущей ситуации всему высшему руководству страны, в особенности армейскому, необходима дополнительная защита и охрана.
«Конечно, всему высшему руководству страны — особенно армейскому — необходима в нынешней ситуации дополнительная защита и охрана», — сказал Журавлев.
А член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что покушение на Алексеева является частью серии нападений, подготовленных украинскими спецслужбами.
Он указал, что это уже не первое нападение на российского военного, которое было подготовлено украинскими спецслужбами.
Колесник считает, что причастность к покушению ВСУ или СБУ очевидно, и за это украинскую сторону ждет жесткий ответ.
В Москве уже случались покушения на военных высокого ранга — инцидент с Алексеевым стал очередным в этом ряду. Так, в декабре минувшего года от взрыва в собственном автомобиле погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад
- СМИ: ФНС потребовала признать блогера Лерчек банкротом
- В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников
- Генерал Алексеев пришел в сознание после покушения, подозреваемых задержали
- Пятый за неделю: Подросток с ножом напал на общежитие медуниверситета в Уфе
- Украинские АЭС прекратили генерацию электроэнергии
- На Олимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль
- Число пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфа выросло до шести
- Двое полицейских пострадали при нападении на общежитие вуза в Уфе
- Кандидоз и рак: Диетолог назвала опасную «побочку» препаратов для похудения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru