Даже по настроению: Как выявляют потенциальных террористов в соцсетях
Элина Сидоренко заявила НСН, что в России есть передовые методики отслеживания деструктивного контента в соцсетях, но они используются только «оперативниками».
При выявлении потенциальных экстремистов и террористов оцениваются все посты в соцсетях, даже в закрытых каналах, но это касается оперативной работы спецслужб, заявила НСН гендиректор АНО «Белый интернет», член Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
В Нижнекамске семиклассник напал с ножом на уборщицу лицея, а также выстрелил из сигнального устройства. В результате инцидента пострадали сотрудница школы и сам подросток, других учеников эвакуировали. Как обнаружили СМИ, в январе этого года подросток сменил ник в Telegram на ультраправый лозунг. Такую же аббревиатуру нанес на свой шлем старшеклассник из Одинцово, который в декабре убил ученика собственной школы родом из Таджикистана. Сидоренко рассказала, как подобный контент отслеживают в соцсетях.
«Фактически мы сегодня поставлены перед необходимостью принять ряд организационных мер, связанных с предупреждением экстремизма и терроризма в соцсетях. Для этого внедряются разные технологии, которые пока отрабатываются на уровне оперативной деятельности. Есть маркеры, которые помогают анализировать аватарки и размещаемую информацию. В соцсетях используются различные методики выявления, это касается и закрытых чатов. Есть механизмы отслеживания деструктивной информации, например, в даркнете. Механика есть, она передовая, но важно, чтобы она внедрялась на основе всем понятных критериев, пока они находятся в разработке. Работа наших спецслужб в этой сфере заслуживает самых высоких комплиментов. Оценивается, на какие сайты заходит человек, какую информацию он репостит, в каком настроении пребывает. Но здесь важно соблюдать права человека на анонимность, на свободу выражения мнения. Должна быть найдена золотая середина в этом вопросе, над этим мы сейчас работаем. Пока такой алгоритм не найден ни в России, ни в мире», - рассказала она.
Сидоренко также подчеркнула, что должен работать и общественный контроль, сегодня только 10% пользователей сообщают о деструктивном контенте.
«Сегодня сами пользователи интернета могут выявлять такого рода контент, об этом можно сообщать в Роскомнадзор. Например, российские соцсети с большой готовностью отвечают на подобные вещи, нужно сообщать. Но пока не у всех людей есть такие установки. По нашим данным, только 10% людей, которые столкнулись с деструктивом в соцсетях, заявили об этом платформе, менее 5% - в Роскомнадзор. Нам не хватает общественного контроля, чтобы общественные организации включались в этот процесс. Второй важный субъект профилактики – это школа, в социальном окружении гораздо более явно выявляются подобные настроения у человека. Отдельно нужно сказать о родителях, они должны иметь какую-то связь с информационным полем ребенка», - добавила собеседница НСН.
Днем 16 декабря в Успенской средней школе в Одинцово произошло нападение. В здании пришел 15-летний ученик девятого класса с ножом и напал на охранника и школьников. В результате погиб десятилетний ученик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
