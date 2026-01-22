«Фактически мы сегодня поставлены перед необходимостью принять ряд организационных мер, связанных с предупреждением экстремизма и терроризма в соцсетях. Для этого внедряются разные технологии, которые пока отрабатываются на уровне оперативной деятельности. Есть маркеры, которые помогают анализировать аватарки и размещаемую информацию. В соцсетях используются различные методики выявления, это касается и закрытых чатов. Есть механизмы отслеживания деструктивной информации, например, в даркнете. Механика есть, она передовая, но важно, чтобы она внедрялась на основе всем понятных критериев, пока они находятся в разработке. Работа наших спецслужб в этой сфере заслуживает самых высоких комплиментов. Оценивается, на какие сайты заходит человек, какую информацию он репостит, в каком настроении пребывает. Но здесь важно соблюдать права человека на анонимность, на свободу выражения мнения. Должна быть найдена золотая середина в этом вопросе, над этим мы сейчас работаем. Пока такой алгоритм не найден ни в России, ни в мире», - рассказала она.

Сидоренко также подчеркнула, что должен работать и общественный контроль, сегодня только 10% пользователей сообщают о деструктивном контенте.

«Сегодня сами пользователи интернета могут выявлять такого рода контент, об этом можно сообщать в Роскомнадзор. Например, российские соцсети с большой готовностью отвечают на подобные вещи, нужно сообщать. Но пока не у всех людей есть такие установки. По нашим данным, только 10% людей, которые столкнулись с деструктивом в соцсетях, заявили об этом платформе, менее 5% - в Роскомнадзор. Нам не хватает общественного контроля, чтобы общественные организации включались в этот процесс. Второй важный субъект профилактики – это школа, в социальном окружении гораздо более явно выявляются подобные настроения у человека. Отдельно нужно сказать о родителях, они должны иметь какую-то связь с информационным полем ребенка», - добавила собеседница НСН.

Днем 16 декабря в Успенской средней школе в Одинцово произошло нападение. В здание пришел 15-летний ученик девятого класса с ножом и напал на охранника и школьников. В результате погиб десятилетний ученик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

