Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад
Анимационный фильм «Три сестры», номинированный на премию «Оскар», не создавался с оглядкой на какие-либо специальные требования или политическую повестку, заявил режиссер-аниматор Константин Бронзит в беседе с ТАСС.
«Это просто мультфильм. Под какие‑то специальные навязанные сверху критерии мы его не подгоняли», — заявил режиссёр.
Бронзит разъяснил распространённое заблуждение о том, что все фильмы, претендующие на «Оскар», должны соответствовать определённой «повестке». По его словам, особые требования Американской киноакадемии действуют лишь для одной номинации — «Лучший фильм». Чтобы претендовать на эту награду, картина должна соответствовать критериям разнообразия (в том числе в плане представленности разных рас и меньшинств), а на церемонии награду получает продюсер.
При этом другие номинации, включая категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм», к которой отнесён фильм «Три сестры», подобными ограничениями не регулируются.
Для Константина Бронзита номинация на «Оскар» стала уже третьей в карьере. Ранее его работы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016) также были номинированы на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
