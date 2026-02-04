НАПАДЕНИЕ И ПОДЖОГ

По данным СМИ, ученица ворвалась на уроки с молотком, разлила бензин в классе. Предварительно, у пострадавших ожоги второй и третьей степени — спины, лица и ног. Подозреваемую в поджоге — 14-летнюю школьницу — задержали. С ней работает полиция. Учебное заведение эвакуировали. Трое детей доставлены в больницу с ожогами.

На данный момент известно, что один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии. По данным SHOT, у него свыше 50% ожогов всего тела. У двоих школьников также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. По данным ТАСС, пятеро детей и учитель пострадали при нападении в школе.

Рамки металлодетектора не работали в красноярской школе, куда ворвалась восьмиклассница с молотком, пишут СМИ.

В МЧС региона сообщили, что огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений, передает РИА Новости.

По данным СМИ, школьницу одноклассники описывали как «тихую», при этом ее дразнили за лишний вес, а отношения в коллективе складывались не очень.

Также СМИ публикуют фото переписок. Утверждается, что устроившая пожар ученица анонсировала поджог в школьном чате. Там же она проводила опрос — на кого из учителей напасть. Однако никто в школе не придал значения ее сообщениям.

ПУГАЮЩАЯ СТАТИСТИКА

Это третий случай нападения в школах за последние двое суток. 3 февраля семиклассница ударила ножом одноклассницу на фоне конфликта с учителем в Кодинске (Красноярский край). До этого девятиклассник в Уфе ранил учителя из страйкбольного автомата.

Накануне 14-летняя школьница напала на сверстницу с ножом в школе № 4 города Кодинск (Красноярский край): она пыталась ударить учительницу, но семиклассники помешали, и она переключилась на них.

«Пострадавшей была оказана квалифицированная медицинская помощь, после чего она была отпущена. В настоящий момент нападавшая задержана, с ней и ее семьей девочки работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в краевом управлении МВД.

В тот же день ученик 9 «Г» напал на гимназию №16 в Уфе. Он пришел туда в маске и с пластиковым пневматическим страйкбольным автоматом.