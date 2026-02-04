Третье ЧП за два дня: Что известно о нападении в школе Красноярска
Пятеро детей и учитель пострадали при нападении в школе Красноярска, пишут СМИ. Это третий случай нападения в российских школах за последние двое суток.
Громкие случаи «нападений» и ЧП в российских школах продолжаются на фоне обсуждения общественников и законодателей, как с этим бороться.
4 февраля восьмиклассница подожгла сверстников и устроила пожар в 153 школе Красноярска, сообщили в МВД региона. По данным ведомства, она бросила в кабинет горящую тряпку, после чего ударила нескольких школьников «предметом, похожим на молоток».
НАПАДЕНИЕ И ПОДЖОГ
По данным СМИ, ученица ворвалась на уроки с молотком, разлила бензин в классе. Предварительно, у пострадавших ожоги второй и третьей степени — спины, лица и ног. Подозреваемую в поджоге — 14-летнюю школьницу — задержали. С ней работает полиция. Учебное заведение эвакуировали. Трое детей доставлены в больницу с ожогами.
На данный момент известно, что один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии. По данным SHOT, у него свыше 50% ожогов всего тела. У двоих школьников также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. По данным ТАСС, пятеро детей и учитель пострадали при нападении в школе.
Рамки металлодетектора не работали в красноярской школе, куда ворвалась восьмиклассница с молотком, пишут СМИ.
В МЧС региона сообщили, что огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений, передает РИА Новости.
По данным СМИ, школьницу одноклассники описывали как «тихую», при этом ее дразнили за лишний вес, а отношения в коллективе складывались не очень.
Также СМИ публикуют фото переписок. Утверждается, что устроившая пожар ученица анонсировала поджог в школьном чате. Там же она проводила опрос — на кого из учителей напасть. Однако никто в школе не придал значения ее сообщениям.
ПУГАЮЩАЯ СТАТИСТИКА
Это третий случай нападения в школах за последние двое суток. 3 февраля семиклассница ударила ножом одноклассницу на фоне конфликта с учителем в Кодинске (Красноярский край). До этого девятиклассник в Уфе ранил учителя из страйкбольного автомата.
Накануне 14-летняя школьница напала на сверстницу с ножом в школе № 4 города Кодинск (Красноярский край): она пыталась ударить учительницу, но семиклассники помешали, и она переключилась на них.
«Пострадавшей была оказана квалифицированная медицинская помощь, после чего она была отпущена. В настоящий момент нападавшая задержана, с ней и ее семьей девочки работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в краевом управлении МВД.
В тот же день ученик 9 «Г» напал на гимназию №16 в Уфе. Он пришел туда в маске и с пластиковым пневматическим страйкбольным автоматом.
«Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан», - сообщило МВД.
Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что пострадавших нет, однако СМИ сообщали, что ранен учитель истории. Девятиклассник также вел телеграм-канал, в котором возмущался, что недавно его перевели из другой школы, рассказывал, что разочаровался в жизни. Он жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников, с которыми конфликтовал. Нападение он предпринял в день учебной тревоги. Учеников 1, 5 и 9 классов успели эвакуировать в подвал.
Подтолкнуть подростка к атаке на гимназию в Уфе могли мошенники или террористы, заявил криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, в данном деле важно узнать, чем интересовался уфимский школьник, «на каких сайтах сидел и какие статьи читал». Эксперт не исключил, что подросток мог увлекаться экстремистскими материалами, в которых «призывают к таким поступкам, как к проверкам — мужчина он или нет».
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
Общественники, родители и психологи винят фильмы, игры и обстановку в обществе, а охрана уверяет, что не может «залезть ребенку в голову», чтобы предотвратить ЧП.
Проблема детской и подростковой агрессии кроется в обилии жестоких фильмов и игр, поэтому нужно на федеральном уровне принять меры, ограждающие детей от такого контента. Об этом в пресс-центре НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Нужно понимать, что нервная система у человека формируется до 18 лет. Наша задача максимально оградить ребенка от такого информационного поля. В том числе потому, что у детей нет навыков ставить психологический барьер. Одно из решений – поставить барьер на федеральном уровне, не запретить, а оградить детей от использования тех игр и фильмов, которые могут побуждать к агрессии. Должна быть маркировка (которая уже есть), но для тех организаций, кто не использует эту маркировку, нужны санкции», - рассказал он.
Нельзя винить подростков за агрессивное поведение, так как их формирует семейная и школьная среда, а сами они не умеют осознавать свои эмоции и справляться со стрессом и давлением. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
«Мы не можем перекладывать всю ответственность на подростков. Они только формируются и ловят себя только в состоянии аффекта, даже не рефлексируя. Подросток находится в семейной и школьной системе, и эти две системы будут его формировать. Внутри семейной системы могут происходить конфликты и ссоры, а в школе на ребенка тоже оказывается давление. И вот когда ребёнок испытывает давление со всех сторон, он не совсем понимает, что с ним происходит. У подростка идет выброс различных гормонов, потому что идет конкретная перестройка тела и ментальности», - уверена она.
Не стоит винить школьную охрану в плохом качестве ее работы, если сам заказчик озабочен больше экономией денег, чем поиском профессионалов для обеспечения безопасности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«Если говорить о том, кто охраняет школы, то в ряде регионов охраняет кто попало. Причина – выбор очень экономного заказчика. Если основной задачей ставится экономия бюджета, тогда говорить о том, что вас плохо охраняли, не надо», - уточнил он.
Школьная охрана нацелена больше на предотвращение внешних угроз, а не внутренних, они не могут предугадывать, что у школьников в голове, и осматривать у каждого сумку, добавил он.
