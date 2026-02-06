В Казахстане школьник с топором ранил двух сверстников

Десятиклассник одной из школ города Кульсары в Казахстане напал с топором на сверстников после конфликта, пострадали два человека. Об этом сообщил департамент полиции Атырауской области республики.

Отмечается, что старшеклассник совершил нападение и покинул территорию школы.

«Двое учащихся получили легкие телесные повреждения. После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан», - указали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Подозреваемого - 15-летнего юношу - водворили в изолятор временного содержания и поставили на учет. На родителей завели административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Красноярском крае 14-летняя девочка напала с ножом на сверстницу, пострадавшую доставили в больницу.

