В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников
Согласно сборнику «Индикаторы образования» Высшей школы экономики, в 2024 году разница между числом выпускников 9‑х классов, продолживших учёбу в школе и поступивших в колледжи на программы подготовки специалистов среднего звена, достигла минимума за последние 25 лет.
В 10‑й класс пошли 708,2 тысячи человек (43% выпускников), а в колледжи по указанным программам — 695,6 тысячи (42%). Ещё 158,5 тысячи девятиклассников выбрали программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, что составило 10% от общего числа выпускников, а 6% ребят сразу вышли на рынок труда. При этом доля школьников, решающих продолжить обучение в 10‑м классе, постепенно снижается: если в 2020 году такой выбор сделали 47% выпускников, то в 2024‑м — уже 43%.
Впрочем, абсолютное число поступивших в 10‑й класс немного выросло — за счёт увеличения общей численности школьников. В то же время поступление в колледжи на программы специалистов среднего звена увеличилось с 37% в 2020 году до 42% в 2024‑м, а выбор программ рабочих и служащих на протяжении последних лет остаётся стабильным и составляет около 10% ежегодно.
Система среднего профессионального образования готовит два типа специалистов: квалифицированных рабочих и служащих (с более коротким сроком обучения и без возможности занимать руководящие должности) и специалистов среднего звена (с более длительной подготовкой и потенциалом для карьерного роста). Авторы сборника отмечают, что школьники, остающиеся в 10‑м классе, чаще ориентируются на дальнейшее поступление в вузы.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН поддержала инициативу о выплате алиментов детям, достигшим совершеннолетия, если они продолжают учебу в школе.
