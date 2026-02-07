На Олимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль
На Олимпийских играх в Италии разыграли первую золотую медаль — её завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен.
Спортсмен первенствовал в дисциплине «скоростной спуск», показав время 1 минута 51,61 секунды.
Серебряную награду получил итальянец Джованни Франдзони, уступивший победителю 0,20 секунды. Бронза также досталась представителю Италии — Доминику Парису, чьё отставание составило 0,50 секунды.
Для 24‑летнего фон Алльмена эта олимпийская победа стала значимым достижением на фоне уже имеющихся титулов: в 2025 году он завоевал два звания чемпиона мира — в скоростном спуске и командной комбинации.
Ранее спортсменов из Израиля и США освистали на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
