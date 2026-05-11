В двух поселках Якутии объявили срочную эвакуацию жителей
Срочную эвакуацию населения объявили в двух поселках в Ленском районе Якутии в связи с угрозой подтопления. Об этом сообщила администрация района на платформе «Макс».
«В связи с подъемом воды в реке Лена в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления», - заявили власти.
По их данным, уже зафиксировано подтопление пониженных участков. Власти указали, что в ближайшие сутки вода продолжит подниматься, пишет RT.
Для жителей поселков организовали пункты временного размещения.
Ранее в Белореченском районе Краснодарского края было подтоплено более 200 придомовых территорий.
