«Охрана растерялась»: В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв
В Москве в результате ЧП в ЦДМ погиб один человек, еще трое пострадали.
Днем 24 августа в центре столицы в главном «Детском мире» России произошел взрыв. В качестве предварительной причины ЧП называют разгерметизацию газового баллона. В результате происшествия пострадали несколько человек. К сожалению, не обошлось без жертв.
ПОГИБШИЙ И ПОСТРАДАВШИЕ
Днем воскресенья, около 12:10, в Москве в Центральном детском магазине на Лубянке прогремел взрыв. Изначально сообщалось о двух пострадавших, но позже их число увеличилось до трех. Также стало известно, что в результате взрыва погиб один человек.
«В "Центральном Детском Магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, следственные органы устанавливают причину происшествия. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Telegram-канал «Baza» сообщил, что посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали из-за задымления. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок на третьем этаже здания, после чего появился дым.
ЧТО ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ
В Сети опубликовали кадры с места взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке. На видео «112» видны разрушения в здании торгового центра. В нем были повреждены стеклянные двери и витрина одного из магазинов, частично обрушились панели потолка. В районе эскалатора был заметен сильный дым. Очевидцы также публикуют кадры госпитализации пострадавших в ЦДМ.
Издание «MK.ru» писало, что один из посетителей торгового центра, который прибыл туда с семьей, стал свидетелем взрыва и начал помогать одному из пострадавших, сбивая пламя курткой. По данным источника, сам очевидец тоже получил незначительные травмы.
«Звук был очень оглушительный. Дети заплакали, мы с продавцами побежали к выходу. Увидели, что был разрушен едва ли не весь третий этаж. А муж в это время тушил своей кофтой какого-то мужчину. Он работает тренером по боксу и физподготовке, знает, как оказывать первую помощь», - поделилась с изданием одна из покупательниц.
При этом другие свидетели сообщили, что эвакуация из ТЦ была плохо организована.
«Нам показалось, что охрана торгового центра растерялась. Когда мы вышли из бутика в холл, они почему-то шли мимо. Нас повели сначала в один выход, там было все в осколках, потом в другой. Не было хорошей организации эвакуации. В итоге нас вывели к метро», - рассказали свидетели.
ПРИЧИНЫ
Telegram-канал «112» писал, что в одном из помещений на третьем этаже ЦДМ велись ремонтные работы. В качестве возможной причины происшествия назвали разгерметизацию газового баллона. Отмечается, что в результате взрыва пожар в здании не возник. Однако РИА Новости сообщило, что взорвался баллон для надувания шаров.
Издание «Лента.ру» писало, что баллон с гелием взорвался на третьем этаже «Детского мира» возле одного из кафе. Именно там в этом ТЦ расположен фудкорт.
В пресс-службе ЦДМ сообщили РИА Новости, что в связи с произошедшим магазин на день приостанавливает работу. В организации также пообещали оказать помощь семьям пострадавших.
«На территории ЦДМ работают сотрудники правоохранительных органов. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб», - добавили представители главного «Детского мира».
Из-за случившегося движение на Лубянской площади возле ЦДМ было ограничено. Вход в ТЦ оцепили, на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве. Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль расследование и установление причин ЧП в ЦДМ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухове.
