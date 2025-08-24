«Охрана растерялась»: В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв

ПОГИБШИЙ И ПОСТРАДАВШИЕ

Днем воскресенья, около 12:10, в Москве в Центральном детском магазине на Лубянке прогремел взрыв. Изначально сообщалось о двух пострадавших, но позже их число увеличилось до трех. Также стало известно, что в результате взрыва погиб один человек.

«В "Центральном Детском Магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, следственные органы устанавливают причину происшествия. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.