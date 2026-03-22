В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»
22 марта 202611:48
В центре Москвы женщина упала с Большого Москворецкого моста, находящегося вблизи парка «Зарядье». Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По данным источника, она упала на проезжую часть. В результате происшествия женщина скончалась.
Отмечается, что в настоящий момент на месте ЧП работают представители оперативных служб, личность погибшей устанавливается.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на северо-западе Москвы водитель электровелосипеда сбил девятилетнего мальчика.
Горячие новости
- В аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку борт «Аэрофлота»
- В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране
- В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»
- В РФ самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере управления пенсионными резервами
- СМИ: В результате атак Ирана по Израилю ранены свыше 200 человек
- Франция выбыла из тройки поставщиков вина в РФ
- МИД Турции: Арабские страны сделали ИРИ «последнее предупреждение»
- МО: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
- В Минпросвещения разработали новый стандарт обучения для старшеклассников
- СМИ: США и Израиль опасаются перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива хуситами