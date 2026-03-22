В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»

В центре Москвы женщина упала с Большого Москворецкого моста, находящегося вблизи парка «Зарядье». Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Опасное потепление: В РФ от падения снега пострадали более 20 человек

По данным источника, она упала на проезжую часть. В результате происшествия женщина скончалась.

Отмечается, что в настоящий момент на месте ЧП работают представители оперативных служб, личность погибшей устанавливается.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на северо-западе Москвы водитель электровелосипеда сбил девятилетнего мальчика.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
