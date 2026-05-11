СМИ: Зеленский столкнется с проблемами из-за провала на фронте и давления внутри Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени столкнется с большими проблемами из-за провала на фронте и давления внутри страны, сообщает The American Conservative.
Американский журнал пишет, что для бывшей советской республики и ее президента наступают большие неприятности, и дело не только в уступках на поле боя. Сегодня Зеленский сталкивается с огромным количеством проблем в разных сферах — от военной до политической. А проблемы Вооруженных сил на фронте все сложнее скрыть. Кроме того, на украинского лидера усиливается давление из-за громкого коррупционного скандала.
Киеву становится все сложнее оправдывать затягивание конфликта с Москвой, обещая населению скорую победу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
