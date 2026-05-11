Минздрав снизит бумажную нагрузку на медиков с помощью ИИ

Министерство здравоохранения будет снижать документационную нагрузку на медиков, внедряя технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Как отметил министр, уже вводится разработка, которая позволяет очень быстро проанализировать электронную карту пациента и «выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи». Мурашко подчеркнул, что на анализ с помощью ИИ уходит несколько секунд.

«Есть еще ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все, и ряд решений технологических: фиксация, транскрибация речи, суммаризация. Это все очень активно приходит в нашу практику», - добавил министр.

Ранее Мурашко рассказал, что в России зарегистрировали новую роботизированную установку для хирургии отечественного производства.

